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Santiago de Compostela

Ofertas de empleo actualizadas en Santiago: estas son las vacantes disponibles

Las vacantes incluyen puestos en comercio, logística, deporte, transporte y distribución

Redacción
26/06/2026 12:24
Trabajadores de Mercadona en un supermercado
Trabajadores de Mercadona en un supermercado
Cedida
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El mercado laboral en Santiago de Compostela continúa ofreciendo nuevas oportunidades de empleo en distintos sectores. Estas son algunas de las ofertas disponibles actualmente en la ciudad.

Preparador/a físico 

Se busca preparador/a físico para realizar entrenamientos individuales, duales y en grupos reducidos, además de funciones de readaptación de lesiones en Santiago de Compostela. El puesto está orientado a la planificación y supervisión del entrenamiento personalizado. Se ofrece contrato a jornada parcial de 14 horas semanales. Es necesario que los requisitos consten en la demanda de empleo del candidato.

Vendedor/a de electrodomésticos en hipermercado

Hipermercados Carrefour busca incorporar un vendedor o vendedora de electrodomésticos para su centro de Santiago de Compostela. Las funciones incluyen atención al cliente, asesoramiento en ventas, reposición de productos, gestión de caja y mantenimiento del orden en tienda y almacén. No se requiere experiencia previa. Se ofrece contrato de duración determinada, formación a cargo de la empresa y posibilidades de promoción interna.

Analista de Supply Chain 

Dia busca incorporar un analista de Supply Chain para su delegación de Santiago de Compostela. El puesto incluye funciones de aprovisionamiento de tiendas, análisis de indicadores, control de planogramas, gestión del surtido y coordinación de campañas promocionales. Se requiere formación administrativa, experiencia mínima de dos años en retail y conocimientos de Excel. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.

Vendedor/a de calzado en As Cancelas 

Merkal busca incorporar un vendedor o vendedora para su tienda del centro comercial As Cancelas, con jornada de 30 horas semanales en turno de tarde. Las funciones incluyen atención al cliente, reposición de producto, gestión de stock, caja y apoyo en ventas. Se valorará experiencia en comercio.

Conductor/a con carnet C+E para rutas nacionales

Se ofrece puesto de conductor o conductora con carnet C+E para transporte en bañera desde Santiago de Compostela. El trabajo incluye rutas nacionales y, de forma puntual, desplazamientos a Portugal y a la frontera con Francia. Se ofrece contrato a jornada completa, salario a convenir, dietas y dos pagas extraordinarias.

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