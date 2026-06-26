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Santiago de Compostela

La Asociación de pacientes del CHUS denuncia un nuevo colapso en el servicio de urgencias

La asociación asegura que 39 pacientes graves aguardaban atención y critica el cierre de camas y de un equipo de enfermería

Efe
26/06/2026 12:57
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
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Un total de 39 pacientes graves aguardaban este jueves, la mayoría de ellos en camillas, en los pasillos de los servicios de urgencias para recibir asistencia, lo que supone un nuevo "colapso" en ese departamento del Complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela (CHUS), ha informado este viernes una asociación.

La Asociación de pacientes y usuarios del CHUS, que ha denunciado en varias ocasiones la acumulación de pacientes, muchos de ellos de avanzada edad, en pasillos en espera de atención médica, critica la "pretensión" de los gerentes de ese centro de "cerrar un equipo de enfermería", lo que generaría "graves consecuencias para pacientes e profesionales sanitarios".

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Según la citada asociación, la mayor acumulación de pacientes se produjo a las 17:38 horas con 39 en espera de ser atendidos y otros 29 con "ingreso asignado" pero que "aguardaban ser trasladados" a habitaciones del centro hospitalario.

Reprocha, además, que en ese contexto, los gerentes del CHUS pretendan "cerrar 111 camas hospitalarias y no tenerlas disponibles" para los ingresos de pacientes decididos por facultativos.

La entidad denuncia un "empeño de incumplir los principios de la praxis médica" por parte de la dirección del CHUS, de "banalizar el maltrato asistencial" y de "atentar contra el derecho a la intimidad y dignidad" de los pacientes

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