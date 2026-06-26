El PP de Santiago defiende en el Parlamento estudiar la demanda real de un conservatorio de danza en la ciudad

El XIX Certamen Municipal de Danza Concello de Santiago

El Partido Popular de Santiago reafirmó en el Parlamento de Galicia su compromiso con la creación de un conservatorio de danza en la ciudad, al tiempo que defendió la necesidad de que cualquier proyecto de este tipo se base en una planificación rigurosa y en el análisis de la demanda real existente.

Durante el debate de una proposición no de ley, la diputada popular Carmen Pomar anunció la presentación de una emenda de sustitución en la que el Grupo Popular propone que la Xunta realice un estudio específico sobre la demanda de formación reglada en danza en Santiago, con el objetivo de determinar la respuesta más adecuada a las necesidades detectadas.

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Pomar recordó el trabajo realizado por la Xunta en el ámbito de la danza a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais, así como la aprobación del Plan Integral para a Danza de Galicia en 2023, que fija una hoja de ruta para impulsar la formación, producción y profesionalización del sector.

Según señaló, este plan ya cuenta con un alto grado de ejecución y ha contribuido a reforzar la presencia de la danza gallega en distintos circuitos culturales.

La diputada popular defendió que la creación de un nuevo conservatorio debe responder a criterios técnicos y a las necesidades reales del sistema educativo, evitando decisiones basadas en intereses políticos o calendarios electorales.

Asimismo, puso en valor la oferta formativa existente en Galicia, que incluye conservatorios públicos, escuelas municipales y centros privados, distribuidos en diferentes localidades.

Finalmente, Carmen Pomar insistió en la necesidad de una planificación basada en datos y reiteró el compromiso del PP con el impulso de la formación artística, pero siempre desde un enfoque técnico y sostenible.