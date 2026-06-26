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Santiago de Compostela

El Instituto Gómez-Ulla de Miranza participa en un ensayo clínico que podría dar lugar al primer tratamiento oral para la atrofia geográfica

El centro compostelano es el único de Galicia y uno de los tres en España en este estudio internacional sobre degeneración macular asociada a la edad

Redacción
26/06/2026 18:12
Instituto Gómez-Ulla de Miranza
Instituto Gómez-Ulla de Miranza
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El Instituto Gómez-Ulla de Miranza en Santiago de Compostela participa en un ensayo clínico internacional para evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo fármaco oral, FWY003, dirigido al tratamiento de la atrofia geográfica asociada a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una de las principales causas de pérdida severa de visión en personas mayores de 50 años.

El estudio analiza si este tratamiento podría convertirse en la primera terapia oral para esta patología, frente a las opciones actuales basadas en inyecciones intravítreas, lo que supondría un avance relevante en comodidad, adherencia y seguimiento de los pacientes.

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El centro compostelano es el único en Galicia y uno de los tres seleccionados en España para participar en este ensayo clínico internacional, en el que se prevé la inclusión de 272 pacientes a nivel global y una duración de hasta 22 meses.

El fármaco actúa sobre mecanismos inflamatorios implicados en la progresión de la enfermedad, con el objetivo de ralentizar el deterioro de la retina y preservar la función visual.

Con esta participación, Miranza Instituto Gómez-Ulla refuerza su papel en la investigación oftalmológica y en el acceso de los pacientes a terapias innovadoras en enfermedades de alta prevalencia.

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