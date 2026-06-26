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Santiago de Compostela

Cáritas Diocesana de Santiago se une a la campaña de emergencia para prestar ayuda a los damnificados en Venezuela

Las personas interesadas pueden realizar su donativo a través de la web indicando en el destino 'Terremoto Venezuela'

Europa Press
26/06/2026 20:35
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Cáritas Diocesana de Santiago se ha sumado a la campaña de emergencia puesta en marcha por Cáritas Española con el objetivo de atender a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela, en respuesta a la solicitud de apoyo de Cáritas Venezuela.

AME4757. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/06/2026.- Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Santiago y su comarca activan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto de Venezuela

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Ante la magnitud de la catástrofe, la red internacional de Cáritas trabaja de forma coordinada para responder a las necesidades más urgentes de la población afectada, especialmente a través de las Cáritas diocesanas del país, que están realizan una primera evaluación de daños y organizando la ayuda en los territorios.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, ha subrayado que ante situaciones como esta, su misión los "llama a estar cerca, a responder con generosidad y a canalizar la solidaridad de la sociedad para que llegue a quienes más lo necesitan".

Cáritas Española ha activado sus recursos de emergencia para poder ofrecer una atención inmediata, mientras continúa articulando la solidaridad de toda la Confederación y de las personas donantes.

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Para facilitar la colaboración, las personas interesada pueden realizar su donativo a través de la web indicando en el destino 'Terremoto Venezuela'.

Por ello, Cáritas Diocesana de Santiago anima a los ciudadanos a sumarse a esta respuesta solidaria.

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