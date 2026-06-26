Abanca habilita una campaña de donaciones para apoyar a Cruz Roja en Venezuela tras el terremoto

Santiago dispone de doce oficinas repartidas por la ciudad donde pueden realizarse donaciones para la campaña solidaria en favor de Cruz Roja en Venezuela

Abanca ha lanzado una campaña de donaciones para apoyar la labor que Cruz Roja está desarrollando en Venezuela a raíz de los daños producidos por el doble terremoto.

"Ante la enorme tragedia humana que está viviendo el pueblo venezolano y para canalizar la ola de solidaridad, hemos habilitado una campaña de donaciones para apoyar la labor que la Cruz Roja está desarrollando sobre el terreno", ha señalado la entidad bancaria en un comunicado.

Santiago y su comarca activan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto de Venezuela Más información

Los ciudadanos que deseen colaborar deben hacerlo a través de las 700 oficinas que la entidad bancaria tiene repartidas por todo el territorio español. "Cada aportación, suma", ha subrayado Abanca.

Oficinas en Santiago

En Santiago de Compostela la entidad bancaria tiene doce oficinas repartidas por la ciudad. En el centro de la se encuentran las oficinas de Montero Ríos (rúa Montero Ríos, 7), Rosalía de Castro (rúa Rosalía de Castro, 89), Casas Reais (rúa Casas Reais, 44) y Huerfanas (rúa Huérfanas, 4), además de la situada en la Praza Roxa (Praza Roxa, 5).

Santiago expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país Más información

También dispone de sucursales en Vista Alegre (rúa Vista Alegre, 106), Concheiros (rúa Concheiros, 45), Restollal (rúa Restollal, 79) y República Argentina (rúa República Argentina, 12), que amplían la cobertura en distintos puntos residenciales y comerciales de la ciudad.

En el ámbito periférico, ABANCA cuenta con oficinas en el polígono do Tambre (Vía Edison, Centro Cívico), en Fontiñas (rúa das Fontiñas, 71-73) y en la avenida de Ferrol (avenida de Ferrol, 38), completando así su red en Santiago.