Últimas plazas para las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC sobre el Camino de Santiago

Las personas participantes recorrieron 5 etapas del Camino (1) Cedida

Santiago de Compostela acogerá del 20 al 23 de julio la 17ª edición de las Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC, un encuentro académico centrado en el estudio del Camino de Santiago bajo el título Patrimonio y voces del Camino de Santiago.

La cita, organizada por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, reunirá a expertos nacionales e internacionales que compartirán investigaciones sobre el fenómeno jacobeo a través de ponencias, mesas de trabajo y actividades culturales.

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El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 10 de julio, siempre que queden plazas disponibles. La matrícula puede formalizarse a través de la USC, con tarifas de 120 euros y precios reducidos para estudiantes y otros colectivos.

El programa incluye 30 horas de formación y 2 créditos ECTS, además de actividades complementarias como visitas guiadas por Santiago con El Barroquista, una andaina por el Camino Portugués entre Rubiães y Tui, la visita a la Catedral de Tui por su 800 aniversario y el proyecto de realidad 3D Portomarín Virtual.