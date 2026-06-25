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Santiago de Compostela

Últimas plazas para las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC sobre el Camino de Santiago

El encuentro, que se celebrará del 20 al 23 de julio en Santiago, reunirá a expertos internacionales y combina ponencias con visitas culturales y actividades divulgativas

Redacción
25/06/2026 12:48
Las personas participantes recorrieron 5 etapas del Camino (1)
Las personas participantes recorrieron 5 etapas del Camino (1)
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Santiago de Compostela acogerá del 20 al 23 de julio la 17ª edición de las Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC, un encuentro académico centrado en el estudio del Camino de Santiago bajo el título Patrimonio y voces del Camino de Santiago.

La cita, organizada por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, reunirá a expertos nacionales e internacionales que compartirán investigaciones sobre el fenómeno jacobeo a través de ponencias, mesas de trabajo y actividades culturales.

Patrimonio, peregrinaciones e historia: así será la XVII edición del encuentro Lecciones Jacobeas

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El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 10 de julio, siempre que queden plazas disponibles. La matrícula puede formalizarse a través de la USC, con tarifas de 120 euros y precios reducidos para estudiantes y otros colectivos.

El programa incluye 30 horas de formación y 2 créditos ECTS, además de actividades complementarias como visitas guiadas por Santiago con El Barroquista, una andaina por el Camino Portugués entre Rubiães y Tui, la visita a la Catedral de Tui por su 800 aniversario y el proyecto de realidad 3D Portomarín Virtual.

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