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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago aproba definitivamente a ordenanza do Centro para persoas sen fogar de Belvís

O regulamento prevé estadías de entre seis meses e dous anos e establece un modelo de atención integral centrado na autonomía e inclusión das persoas usuarias

Redacción
25/06/2026 17:00
El pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó, con el apoyo de PP, PSOE y los concejales no adscritos, dos propuestas
O Pleno municipal deu luz verde definitiva á ordenanza que regulará o funcionamento do futuro Centro para persoas sen fogar de Belvís
Concello de Santiago
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O  Pleno aprobou a Ordenanza reguladora do Centro para persoas sen fogar de Belvís de forma definitiva, tras a aprobación inicial de marzo, cos votos a favor do goberno, PSOE e concelleiras e concelleiro non adscritas e coa abstención do PP. Esta norma prevé que as persoas usuarias permanezan no centro un tempo estimado de entre seis meses e dous anos, se ben este prazo podería ser ampliado se así o considera o equipo técnico co obxectivo de garantir a recuperación integral e a inclusión das persoas sen fogar.

Nese sentido, o centro funcionará cun modelo de “Atención Integral Centrada na Persoa”, un enfoque profesional que se fundamenta nos principios da autodeterminación, a dignidade, a autonomía e o empoderamento da persoa usuaria. Seguindo ese modelo, durante a estadía establécense tres fases de intervención coas persoas usuarias: unha primeira de avaliación inicial na que se identificarán as necesidades concretas da persoa usuaria e se definirán os itinerarios de traballo con ela; unha segunda fase de intervención e acompañamento; e unha terceira fase de inserción e autonomía na que se procurará a transición da persoa cara unha vida autónoma, reducindo a súa dependencia do propio centro. O regulamento define tamén cuestións como a organización do centro, as condicións de acceso, e tamén o réxime de infraccións e sancións do equipamento.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, informó de la licitación de los contratos de gestión y vigilancia del centro de acogida e inclusión de Belvís

Santiago licita la gestión y la vigilancia del futuro centro municipal para personas sin hogar de Belvís

Más información

En Santiago son atendidas unha media de 20 persoas diarias en situación de senfogarismo, un total de 400 persoas ao longo de 2025. Compostela non é unha excepción, porque no conxunto de Galicia os datos falan de máis de 2.400 persoas sen fogar e no conxunto do Estado superan as 28.500. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, xa amosara o seu convencemento de que “o Centro de Belvís será un antes e un despois na atención a este colectivo, e Santiago demostrará unha vez máis que é cidade de acollida”.

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