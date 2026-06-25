PP, PSOE y los ediles no adscritos fuerzan al gobierno de Santiago a actuar ante los problemas de seguridad

El pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó, con el apoyo de PP, PSOE y los concejales no adscritos, dos propuestas Concello de Santiago

El Partido Popular, el Partido Socialista y los ediles no adscritos del Ayuntamiento compostelano han unido sus votos para exigir este jueves medidas al gobierno local para hacer frente a lo que califican de problemas de "inseguridad" en la ciudad.

El pleno municipal, con el voto de populares, socialistas y no adscritas y la abstención de los integrantes del gobierno local --BNG y Compostela Aberta-- ha sacado adelante dos iniciativas, una de las no adscritas y otra de los populares para exigir acciones para aumentar la seguridad.

En primer lugar, el concejal Gonzalo Muíños ha sido el encargado de defender una iniciativa a través de la que la que proponía una batería de medidas para lograr una mayor seguridad e instaba al gobierno local a poner en marcha un pacto local por la convivencia con medidas concretas, evaluables y calendarizadas.

En su defensa de la proposición, Muiños ha acusado al gobierno local de "reducir o subestimar" el problema de la seguridad que, según ha denunciado, se produce en diferentes puntos de la ciudad y ha criticado que se intente reducir el asunto a una cuestión de "percepción".

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"La agresión homófoba de las últimas semanas no es subjetiva y el intento de asalto de una vivienda de Vista Alegre tampoco lo fue. La pelea que se produjo en la Praza Roxa con arma blanca no es de inteligencia artificial", ha dicho Muíños, que se ha referido, entre otras cuestiones, a "las personas sin vida que aparecieron en el entorno de Santa Marta y A Choupana" así como a "jeringuillas" que las familias encuentran por esta zona.

"Por lo tanto, no son sensaciones ni percepciones, como tampoco son hechos aislados", ha dicho en un debate en el que el socialista Gumersindo Guinarte en el que se ha mostrado a favor de los puntos incluidos en el texto, al considerar que se tata de un problema que "lleva mucho tiempo existiendo" y que no "es de fácil solución"; pero ha rechazado que se utilice este asunto para tratar de buscar "rédito político".

"Está muy demostrado que, cuando se acercan los procesos electorales, el discurso sobre la seguridad gana protagonismo, porque la seguridad da votos y se los da a determinadas fuerzas políticas", ha advertido para considerar necesario afrontar este asunto desde un punto de vista "integral y consensuado".

Por su parte, el portavoz de los populares compostelanos, Borja Verea, ha calificado de "positivo" que haya distintos grupos políticos que coinciden en que "hay una preocupación real por la convivencia y la seguridad en Santiago" y ha sostenido que sería un "error" negar la realidad. "Y durante demasiado tiempo el gobierno municipal está instalado precisamente en eso", ha afirmado.

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En su intervención, Verea ha asegurado que Santiago sigue siendo una "buena ciudad para vivir", pero ha argumentado que en los últimos años se produjo un "deterioro evidente" de como, según ha dicho, se refleja en los "datos oficiales". "Santiago ha vuelto a superar el máximo histórico de criminalidad", ha afirmado para sostener que "es especialmente preocupante el aumento de las peleas y riñas tumultuarias".

El portavoz popular ha dicho que "gobernar es actuar" y ha sostenido que "los vecinos están cansados".

Xan Duro pone en valor la gestión municipal

Enfrente, el concejal Xan Duro ha destacado que el gobierno local trabaja con todos los medios policiales disponibles para que los datos de seguridad sigan mejorando y se mantenga la tendencia observada en el primer trimestre del año.

El edil ha destacado el cierre de distintos puntos de tráfico de drogas en los últimos meses y ha explicado que la policía local llevó a cabo 51 detenciones. Todo ello en constante "interlocución con los colectivos y entidades vecinales", con los que ha mantenido distintas reuniones para abordar el asunto.

El concejal ha asegurado que es voluntad del gobierno municipal seguir explorando vías de trabajo para que la situación mejore, así como para que los datos de seguridad sigan siendo positivos, de forma que la "percepción y sensación de los vecinos mejore" y para que se "produzcan menos incidentes y garantizar una mejor convivencia".

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"Un tema que preocupa y ocupa" al gobierno local

Este primer debate ha sido cerrado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien ha dejado claro que este es un "problema que preocupa y ocupa" al gobierno local y ha sostenido que, dada su "complejidad" no se soluciona "ni en un mes ni en dos".

"Es un problema que incluye muchos ámbitos, no solo el policial, en el que podemos hacer todos esos refuerzos y toda esa coordinación, pero donde también tenemos que trabajar es en la prevención y en cuestiones que aborden de forma integral ese derecho a la salud que tiene que tener todo el mundo", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que el gobierno local continuará trabajando en la colaboración entre administraciones, con los distintos cuerpos policiales para hacer un abordaje integral.

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Iniciativa de los populares

Todo ello en un pleno en el que el popular Borja Verea ha defendido otra iniciativa, que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y no adscritas y la abstención del gobierno local, a través de la que ha exigido un plan municipal de seguridad y convivencia en la ciudad.

Verea ha sostenido que los problemas de convivencia "no aparecen de un día para otro", sino que "van creciendo poco a poco en los barrios, en las calles y en los espacios públicos" y ha considerado que "lo peor que puede hacer un gobierno es acostumbrarse a ellos o mirar para otro lado".

Según ha insistido en su exposición, los datos oficiales señalan que Santiago se ha convertido en la ciudad con mayor ratio de delito por habitante y ha asegurado que desde 2023 --año en el que tomó posesión el gobierno local-- hubo una "acelaración" en la curva de la criminalidad.

Así las cosas, ha considerado necesaria una mayor presencia policial, una mayor iluminación de los espacios públicos, así como un mayor número de cámaras de video vigilancia.

Enfrente y después de que tanto no adscritas como socialistas avanzasen su voto a favor de la iniciativa del PP, el concejal Xan Duro ha rebatido los datos ofrecidos por Verea y ha subrayado que el gobierno local "nunca miró para otro lado" y ha acusado al PP de tener "cierto interés en generar alarmismo", en el marco del "modus operandi habitual" de los populares en todo lo que tiene que ver con seguridad.

Entre otras cuestiones, ha sostenido que la criminalidad convencional en Santiago se reduce en un 20% frente al 1,7% del conjunto de Galicia y ha censurado que el PP trate de trasladar que "Santiago es una batalla campal todos los fines de semana".

Por su parte, la regidora Goretti Sanmartín, que llegó a retirar la palabra a Verea por interrumpirla durante su intervención, ha dicho que si bien pueden superar la tasa de reposición, el Ayuntamiento no puede contratar a todos los agentes de la policía local que le gustaría como es "sabido".

Además, ha censurado que Verea trate de afirmar que los índices de criminalidad y conflictividad se incrementaron desde la llega del gobierno municipal "utilizando la demagogia y la manipulación, por no hablar de la ruindad".

La regidora ha considerado que el concejal del PP trata de "incrementar la tensión" con "manipulaciones, falsedades y mentiras".