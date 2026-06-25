Noia vuelve a convertirse en capital mundial del arpa con el Noia Harp Fest 2026 y estrenos artísticos exclusivos

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la presentación del Noia Harp Fest 2026, que se celebrará con programación gratuita Xunta

Noia se convertirá un año más en el punto de encuentro internacional del arpa con la celebración de una nueva edición del Noia Harp Fest, que tendrá lugar del 29 de julio al 1 de agosto. El festival, integrado en la programación de los Conciertos del Xacobeo, reunirá algunas de las figuras más destacadas del panorama internacional junto a creadoras e intérpretes gallegas en una propuesta que combina tradición, innovación y creación contemporánea.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó esta mañana en la presentación del festival y destacó que "a través de los Conciertos del Xacobeo apoyamos propuestas que contribuyen a diversificar la oferta cultural gallega, que ponen en valor el territorio y que son capaces de atraer visitantes gracias a su singularidad y calidad". En este sentido, recordó que "El Noia Harp Fest ejemplifica a la perfección los valores que promovemos a través de los Conciertos del Xacobeo: excelencia artística, proyección internacional, innovación y conexión con el patrimonio".

El festival, que celebra este 2026 su decimotercera edición tras registrar el año pasado más de 1.800 asistentes, se consolida como una de las propuestas culturales más singulares de la programación estival gallega. "Hablamos de un evento que crece edición tras edición y que contribuye a posicionar Noia como un destino musical de referencia durante el verano gallego, generando además un importante retorno para la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local", apuntó Xosé Merelles.

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A lo largo de cuatro jornadas, el público del Noia Harp Fest podrá disfrutar de una programación gratuita que reunirá artistas procedentes de Europa, América, África y Galicia en espacios patrimoniales y culturales emblemáticos de la villa. Cada edición, el evento convierte Noia en un punto de encuentro internacional alrededor del arpa y de sus múltiples lenguajes musicales: tradicional, creación contemporánea, jazz, sonoridades atlánticas, experimentación electrónica y patrimonio histórico conviven en un programa que se caracteriza por su diversidad estilística y por la excelencia artística de los intérpretes participantes.

Grandes figuras internacionales

La edición de 2026 del Noia Harp Fest estará encabezada por tres de las artistas más destacadas del panorama internacional actual. La gambiana-británica Sona Jobarteh, primera mujer solista de kora perteneciente a una de los grandes linajes tradicionales de griots de África Occidental, ofrecerá en Noia una de sus escasas actuaciones en la Península Ibérica.

El cartel contará también con la presencia de la irlandesa Siobhán Armstrong, considerada la máxima autoridad mundial en la interpretación del arpa histórica gaélica y figura fundamental en la recuperación de un patrimonio musical que forma parte de la identidad cultural de Irlanda, y de la escocesa Maeve Gilchrist, una de las intérpretes más innovadoras de la actualidad, reconocida internacionalmente por su capacidad para expandir los límites del arpa celta mediante la fusión del folclore tradicional con el jazz y la improvisación contemporánea.

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Uno de las señales de identidad de esta edición será la apuesta por la creación propia. Así, el Noia Harp Fest producirá dos propuestas exclusivas concebidas específicamente para el festival. En este sentido, el director de Turismo de Galicia destacó que "el Noia Harp Fest no solo programa conciertos; también impulsa la creación cultural, la experimentación artística y la generación de nuevos contenidos que nacen en Galicia y se proyectan hacia el exterior".

Además de su programación artística, el Noia Harp Fest se consolida como un espacio de creación contemporánea a través del Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, una iniciativa impulsada por el propio festival para ampliar el repertorio internacional de obras para arpa y orquesta.