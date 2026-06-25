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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

'Manolofest' en Compostela: a USC celebra o 70 aniversario de Manuel Ladra cun encontro internacional de álxebra

A Facultade de Matemáticas acolle o congreso ‘Categorical, homological and computational methods in Algebra’, con figuras de referencia mundial como o medallista Fields Efim Zelmanov

Redacción
25/06/2026 17:30
O profesor Efim Zelmanov asinou no libro de honra en presenza do decano Alberto Cabada (á esquerda) e do profesor Manuel Ladra
O profesor Efim Zelmanov asinou no libro de honra en presenza do decano Alberto Cabada (á esquerda) e do profesor Manuel Ladra
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Especialistas de referencia internacional no ámbito da álxebra reúnense esta semana na Facultade de Matemáticas no encontro ‘Categorical, homological and computational methods in Algebra’ que homenaxea no seu 70 aniversario o profesor Manuel Ladra, cunha carreira académica e investigadora de máis de catro décadas, fortemente vinculada á USC.

Entre as figuras distinguidas que tomarán parte no encontro destaca o profesor Efim Zelmanov, gañador da medalla Fields en 1994, o recoñecemento máis importante outorgado no ámbito matemático, equivalente ao Premio Nobel. Zelmanov aproveitou a súa visita para asinar no libro de honra da Facultade, acompañado polo decano Alberto Cabada.

O Congreso está organizado coa colaboración da Facultade de Matemáticas, o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), a Agencia Estatal de Investigación (AEI) e a Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e FP da Xunta de Galicia. Na sesión inaugural do mércores participaron a reitora da USC, Rosa M. Crujeiras; o representante do Comité Organizador, Xabier García Martínez; o representante do Comité de Dirección (en funcións) do CITMAga, Miguel Brozos Vázquez; e o decano do centro.

Baixo o nome MANOLOFEST, o evento contempla un programa científico que inclúe relatorios de investigadoras e investigadores de primeiro nivel mundial, presentación de pósters e unha enriquecedora programación social.

As contribucións matemáticas de Manuel Ladra

O catedrático de Álxebra, que desenvolveu toda a súa traxectoria docente, científica e académica na USC, foi impulsor de numerosas redes de investigación, proxectos nacionais e internacionais e director de 19 teses doutorais, consolidando unha escola de investigación propia con ampla proxección internacional.

A súa investigación centrouse especialmente nos métodos categóricos, homolóxicos e computacionais aplicados a estruturas alxébricas non asociativas, un campo no que realizou contribucións clave e desde o que contribuíu decisivamente á consolidación da comunidade alxébrica galega e á proxección exterior da investigación matemática desenvolvida en Galicia.

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Redacción