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Santiago de Compostela

La Unión Hotelera pide al Concello información sobre el destino de los fondos de la tasa turística

La asociación reclama transparencia sobre la recaudación obtenida en 2025 y asegura desconocer las inversiones realizadas con cargo a este impuesto

Redacción
25/06/2026 11:52
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La asociación recuerda que la normativa autonómica establece que el 80 % de la recaudación debe destinarse a actuaciones vinculadas al turismo sostenible
Europa Press
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La Unión Hotelera Compostela (UHC) ha reclamado al Concello de Santiago que informe sobre el destino de los fondos recaudados a través de la tasa turística, cuando apenas restan unos días para que los establecimientos hoteleros presenten la liquidación correspondiente al primer semestre de 2026.

La asociación recuerda que la normativa autonómica establece que el 80 % de la recaudación debe destinarse a actuaciones vinculadas al turismo sostenible y estima que, durante el último trimestre de 2025, esa cantidad rondó los 600.000 euros.

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Según la UHC, los hoteles desconocen qué proyectos o actuaciones se han financiado con estos recursos y aseguran que tampoco se ha hecho pública información detallada sobre su ejecución. La entidad considera necesario que el ayuntamiento explique el uso dado a estos fondos, cuya finalidad es contribuir a mejorar el modelo turístico de la ciudad.

La organización solicita además que se publiquen de forma detallada las inversiones realizadas con cargo a la tasa turística y que se garantice una gestión transparente de los recursos obtenidos mediante este impuesto.

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