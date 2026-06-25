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Santiago de Compostela

El IDIS bate su récord científico y supera los 50 millones de euros captados en 2025

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago alcanzó los 1.163 artículos publicados, 95 tesis doctorales y 115 proyectos de investigación, consolidando sus mejores cifras de financiación

Agencias
25/06/2026 15:30
La directora científica del IDIS, Luz Couce, presentó la memoria de 2025, que refleja una captación de 50,89 millones de euros y la participación de 1.486 profesionales
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El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) captó 50,89 millones de euros en 2025, año en el que batió récord de publicaciones al alcanzar los 1.163 artículos. Además, el IDIS cuenta ya con 1.486 profesionales, repartidos en 113 grupos de investigación, y defendió durante el pasado ejercicio 95 tesis doctorales.

Así lo ha destacado la directora científica del IDIS, la doctora Luz Couce, en la presentación de la memoria de la entidad en 2025, que se ha celebrado este jueves en un acto en el Hospital Clínico de Santiago y donde ha defendido el IDIS como "uno de los grandes institutos de investigación biomédica de España".

En concreto, el IDIS realizó en el año 2025 un total de 115 proyectos de investigación sanitaria, 11 de ellos de carácter internacional. Asimismo, desarrolló cerca de 400 estudios clínicos, más de 1.000 artículos científicos y 95 tesis doctorales.

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Los datos recogidos en la memoria del anual del IDIS 2025 también muestran la solicitud de 77 patentes, 31 de ellas concedidas. En este contexto, Luz Couce ha subrayado que el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela cuenta con 1.486 profesionales, repartidos en 113 grupos de investigación y siete áreas.

Además, ha destacado que, en 2025, el IDIS alcanzó sus mejores resultados históricos en financiación y producción científica, manteniendo la acreditación estatal, superando con éxito su tercera reacreditación por el Instituto de Salud Carlos III.

Con todo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha aprovechado para ensalzar el trabajo que realizan los investigadores y las investigadoras que forman parte del IDIS y ha incidido en que "las cifras hablan por sí solas".

"El IDIS es un ejemplo de excelencia, una fábrica de conocimiento y quiero reafirmar el compromiso de la Xunta y de la Consellería de Sanidade con la investigación. Ahora hay que mirar para delante y analizar los principales retos, como el relevo generacional", ha añadido.

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