Compostela Accesible lanza la campaña 'Entra se podes' para denunciar las barreras arquitectónicas

La campaña pretende llamar la atención sobre obstáculos cotidianos que dificultan la vida a personas con movilidad reducida, usuarias de sillas de ruedas, andadores, muletas o carritos de bebé. Concello de Santiago

La Plataforma Compostela Accesible ha puesto en marcha la campaña 'Entra se podes', una iniciativa de sensibilización ciudadana con la que busca visibilizar las barreras arquitectónicas que continúan limitando la movilidad y la igualdad de oportunidades de muchas personas en la ciudad.

La campaña pretende llamar la atención sobre obstáculos cotidianos como escalones, accesos estrechos o la falta de rampas, que dificultan o impiden el acceso a comercios, edificios públicos y servicios básicos a personas con movilidad reducida, usuarias de sillas de ruedas, andadores, muletas o carritos de bebé.

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La entidad anima a la ciudadanía a participar fotografiando aquellas barreras que detecten en Santiago y compartiéndolas en redes sociales con la etiqueta #EntraSePodes, mencionando a la plataforma.

Además, Compostela Accesible invita a los establecimientos interesados a sumarse a la iniciativa y mejorar sus condiciones de accesibilidad. La organización subraya que el objetivo de la campaña no es señalar a comercios o instituciones, sino fomentar la concienciación social y promover soluciones que contribuyan a construir una ciudad más inclusiva.

Desde la plataforma recuerdan que la accesibilidad universal es un derecho reconocido por la legislación y una condición fundamental para garantizar la igualdad y la participación de toda la ciudadanía.