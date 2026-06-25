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Santiago de Compostela

Compostela Accesible lanza la campaña 'Entra se podes' para denunciar las barreras arquitectónicas

La plataforma anima a la ciudadanía a compartir en redes sociales ejemplos de obstáculos presentes en la ciudad

Redacción
25/06/2026 18:56
La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda
La campaña pretende llamar la atención sobre obstáculos cotidianos que dificultan la vida a personas con movilidad reducida, usuarias de sillas de ruedas, andadores, muletas o carritos de bebé.
Concello de Santiago
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La Plataforma Compostela Accesible ha puesto en marcha la campaña 'Entra se podes', una iniciativa de sensibilización ciudadana con la que busca visibilizar las barreras arquitectónicas que continúan limitando la movilidad y la igualdad de oportunidades de muchas personas en la ciudad.

La campaña pretende llamar la atención sobre obstáculos cotidianos como escalones, accesos estrechos o la falta de rampas, que dificultan o impiden el acceso a comercios, edificios públicos y servicios básicos a personas con movilidad reducida, usuarias de sillas de ruedas, andadores, muletas o carritos de bebé.

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La entidad anima a la ciudadanía a participar fotografiando aquellas barreras que detecten en Santiago y compartiéndolas en redes sociales con la etiqueta #EntraSePodes, mencionando a la plataforma.

Además, Compostela Accesible invita a los establecimientos interesados a sumarse a la iniciativa y mejorar sus condiciones de accesibilidad. La organización subraya que el objetivo de la campaña no es señalar a comercios o instituciones, sino fomentar la concienciación social y promover soluciones que contribuyan a construir una ciudad más inclusiva.

Desde la plataforma recuerdan que la accesibilidad universal es un derecho reconocido por la legislación y una condición fundamental para garantizar la igualdad y la participación de toda la ciudadanía.

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