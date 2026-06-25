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Santiago de Compostela

Alsa incorpora portabicicletas en los autobuses de la línea Santiago-Oporto

La compañía habilita un sistema para transportar bicicletas sin desmontar, pensado especialmente para peregrinos y cicloturistas

Redacción
25/06/2026 12:23
portabicicletas en los autobuses Santiago-Oporto
El nuevo sistema, instalado en vehículos de doble piso, permite transportar las bicicletas en el exterior del autobús sin necesidad de desmontarlas
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La compañía de transporte Alsa ha incorporado nuevos portabicicletas en los autobuses que cubren la ruta entre Santiago de Compostela y Oporto, una medida orientada a facilitar los desplazamientos de peregrinos y cicloturistas.

El nuevo sistema, instalado en vehículos de doble piso, permite transportar las bicicletas en el exterior del autobús sin necesidad de desmontarlas. El servicio ya está disponible en dos salidas diarias por sentido y se irá extendiendo progresivamente al resto de frecuencias de la línea.

El transporte de bicicletas tendrá un suplemento de 15 euros y forma parte de la apuesta de la compañía por adaptar sus servicios a las necesidades de los viajeros que recorren el Camino de Santiago en bicicleta.

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