Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Verea propone un paquete de medidas para mejorar la conciliación y el apoyo a las familias en Santiago

El líder del PP plantea la creación de una Casa das Familias, un servicio municipal de canguraje, campamentos de verano, programas educativos y cocinas propias en varios colegios de la ciudad

Redacción
24/06/2026 16:51
El líder del PP en Santiago, Borja Verea
El líder del PP en Santiago, Borja Verea
PP de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, reivindicou “un Santiago que acompañe ás persoas” tras presentar un paquete de medidas dirixidas á veciñanza compostelá centradas na conciliación, a educación e o apoio ás familias.

“Levamos semanas falando dunha idea moi simple: construír un Santiago que pense máis nas familias e na vida real da xente”, explicou Verea, quen subliñou que todas as propostas teñen como obxectivo “facilitar o día a día dos fogares composteláns”.

El líder del PP en Santiago, Borja Verea

Borja Verea propone crear la Casa de las Familias en Santiago

Más información

O popular defendeu un modelo de cidade centrado na conciliación, nas oportunidades educativas e na mellora da calidade de vida, co obxectivo de “acompañar mellor ás familias e estar ao seu lado tanto nos grandes proxectos como nos pequenos desafíos diarios”.

Entre as iniciativas presentadas destacan a organización municipal das actividades extraescolares, a creación da Parada Familiar, unha Bolsa Familiar da Zona Azul, un programa de inmersión lingüística de tres semanas en Irlanda para alumnado de 3º da ESO e unha nova rede de campamentos de verán por Galicia, con capacidade para uns 350 rapaces.

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, presentó un paquete de medidas dirigido a las familias que incluye estancias de verano en Irlanda para estudiantes de 3º de la ESO

Verea propone enviar a estudiantes de Santiago tres semanas a Irlanda y ampliar los campamentos municipales

Más información

Tamén propón a posta en marcha dun Servizo Municipal de Canguraxe para situacións puntuais como entrevistas de traballo, citas médicas ou reunións urxentes, así como a creación da Casa das Familias, que sería o primeiro centro municipal deste tipo en Galicia e ofrecería acompañamento emocional, mediación familiar, orientación profesional e actividades formativas.

Outra das medidas pasa pola implantación progresiva de cociñas propias en centros educativos, comezando polos colexios Mestre Rodríguez Xixirei, Ramón Cabanillas e Lamas de Abade, o que permitiría que máis de 500 alumnos accedan a comida elaborada no propio centro. Verea defendeu este modelo fronte ao actual sistema de catering: “Hai unha diferenza entre transportar comida nunha furgoneta e cociñar no propio colexio; esa diferenza ten que ver coa proximidade, coa confianza e coa calidade do servizo”.

El nuevo contrato de comedores escolares de Santiago incluirá más personal monitor y atención especializada para alumnado con necesidades especiales

El PP de Santiago plantea una red de cocinas escolares en tres centros educativos en una primera fase

Más información

En materia de mobilidade, o paquete inclúe a creación da Parada Familiar, con estacionamento rápido en zonas próximas a colexios, centros de saúde e farmacias, e unha Bolsa Familiar da Zona Azul para facilitar as xestións cotiás das familias.

Verea concluíu defendendo a necesidade de impulsar políticas públicas baseadas en datos e propostas viables, asegurando que estas medidas sitúan no centro do debate a conciliación, a educación e o apoio ás familias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El líder del PP en Santiago, Borja Verea

Verea propone un paquete de medidas para mejorar la conciliación y el apoyo a las familias en Santiago
Redacción
Exterior del centro comercial As Cancelas

As Cancelas celebra una gran fiesta acuática para dar la bienvenida al verano y al fin del curso escolar
Redacción
cibran alvar

Cibrán Alvar se proclama campeón de España M11 en el Criterium Nacional de Esgrima
Redacción
Abal (1)

O PSdeG reclama unha resposta urxente da Xunta e do Concello ante os problemas de drogas en Santa Marta
Redacción