Mikel O Ferdinand presenta este jueves en Santiago su novela negra El silencio de las mareas

Mikel O Ferdinand, el el seudónimo de Miguel Ángel Fernández

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este jueves 25 de junio, a las 19.00 horas, la presentación de 'El silencio de las mareas', la nueva novela de Mikel O Ferdinand, publicada por la editorial Octubre Negro.

El acto contará con la participación del autor y de la periodista Begoña Íñiguez Pichel, que conversarán sobre una obra ambientada en Vigo y enmarcada dentro del género negro.

La novela arranca con un crimen que altera la aparente tranquilidad de la ciudad olívica y lleva a los inspectores Ramón Guinarte y Julio Cardama a investigar una trama marcada por secretos, conexiones inesperadas y episodios del pasado que regresan para condicionar el presente.

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Mikel O Ferdinand, seudónimo de Miguel Ángel Fernández (Vigo, 1965), es asesor financiero e informático, además de investigador y divulgador histórico. A lo largo de su trayectoria ha publicado diversos trabajos relacionados con la historia de Vigo y colaborado en medios de comunicación especializados. Con 'El silencio de las mareas' se adentra en la narrativa de ficción.

Tras la presentación, el autor firmará ejemplares y mantendrá un encuentro con los asistentes. La entrada será libre hasta completar aforo.