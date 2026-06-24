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Santiago de Compostela

Mikel O Ferdinand presenta este jueves en Santiago su novela negra El silencio de las mareas

El escritor vigués estará acompañado por la periodista Begoña Íñiguez en un acto abierto al público en Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Redacción
24/06/2026 20:18
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Mikel O Ferdinand, el el seudónimo de Miguel Ángel Fernández
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La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este jueves 25 de junio, a las 19.00 horas, la presentación de 'El silencio de las mareas', la nueva novela de Mikel O Ferdinand, publicada por la editorial Octubre Negro.

El acto contará con la participación del autor y de la periodista Begoña Íñiguez Pichel, que conversarán sobre una obra ambientada en Vigo y enmarcada dentro del género negro.

La novela arranca con un crimen que altera la aparente tranquilidad de la ciudad olívica y lleva a los inspectores Ramón Guinarte y Julio Cardama a investigar una trama marcada por secretos, conexiones inesperadas y episodios del pasado que regresan para condicionar el presente.

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Mikel O Ferdinand, seudónimo de Miguel Ángel Fernández (Vigo, 1965), es asesor financiero e informático, además de investigador y divulgador histórico. A lo largo de su trayectoria ha publicado diversos trabajos relacionados con la historia de Vigo y colaborado en medios de comunicación especializados. Con 'El silencio de las mareas' se adentra en la narrativa de ficción.

Tras la presentación, el autor firmará ejemplares y mantendrá un encuentro con los asistentes. La entrada será libre hasta completar aforo.

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