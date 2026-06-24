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Santiago de Compostela

As Cancelas celebra una gran fiesta acuática para dar la bienvenida al verano y al fin del curso escolar

El centro comercial ofrecerá el jueves más de diez atracciones gratuitas para toda la familia coincidiendo con el arranque de las rebajas de verano

Redacción
24/06/2026 14:44
Exterior del centro comercial As Cancelas
Exterior del centro comercial As Cancelas
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El centro comercial As Cancelas organizará este jueves 25 de junio una nueva edición de su fiesta de fin de curso, una jornada dirigida al público familiar que se desarrollará entre las 17.00 y las 21.00 horas en el aparcamiento exterior del complejo compostelano.

Bajo el nombre de Gran Fiesta Acuática de Fin de Curso, la programación incluirá más de una decena de atracciones y actividades gratuitas, entre las que destacan recorridos acuáticos, un tobogán de 25 metros, una tabla de surf, un toro mecánico y una atracción barredora. La organización también habilitará zonas de descanso y espacios de restauración para los asistentes.

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La iniciativa coincide con el inicio de las vacaciones escolares y busca ofrecer una alternativa de ocio para las familias en el arranque del verano. Además, la celebración tendrá lugar el mismo día en que comienzan las rebajas estivales en el centro comercial, con descuentos en distintos establecimientos.

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