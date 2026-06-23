El PSdeG respeta la candidatura independiente de Mercedes Rosón y reivindica su propio “proyecto de ciudad”

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias y la secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, en rueda de prensa PSdeG

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que respeta la decisión de las exconcejalas del PSOE de Santiago de concurrir con una candidatura independiente a los comicios municipales de 2027 y ha reivindicado que los socialistas compostelanos conformarán "un equipo que trabajará por un proyecto de ciudad".

A preguntas de los medios sobre este asunto, la número 2 del PSdeG ha evitado valorar "otras candidaturas que se presenten", aunque lo ve "lícito y legítimo" y ha dicho respetar "la opinión de cada quien de presentarse por las siglas que quiera".

En todo caso, Lara Méndez ha subrayado que "no es nada nuevo" que en las elecciones locales se presenten candidaturas "independientes".

Asimismo, la secretaria de Organización ha reivindicado que el PSOE de Santiago presentará "un proyecto y un modelo de ciudad" con el que defenderá su "trabajo" y lo que quieren para la capital gallega, para que "siga creciendo y siendo referente social y económico".

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"Concurriremos con las mejores personas, independientemente de quien la encabece, con un equipo que trabajará por un proyecto. Hablamos de personas, porque si no hay proyecto detrás, evidentemente, parte cojo o carece de fundamento el hecho de defender una candidatura", ha sostenido.

Preguntada sobre a quién cree que restará votos la candidatura liderada por Mercedes Rosón, Méndez ha afirmado que no le corresponde a ella decirlo, sino que será "el ciudadano quien tenga la oportunidad de elegir entre las diferentes candidaturas".

"Cuando hablamos en clave municipal afectan muchas más cosas además de las siglas de un partido, el ciudadano quiere verse identificado con un modelo de ciudad y con las personas que trabajen para que su ciudad mejores desde todos los ámbitos", ha manifestado.

Patricia Iglesias: "Tiempo al tiempo"

Por su parte, la diputada Patricia Iglesias ha vuelto a evitar pronunciarse sobre si optará o no a ser la candidata de los socialistas en la capital gallega, insistiendo en que se deben "respetar los procedimientos internos" que arrancan este fin de semana con el Comité Federal.

A partir de ahí, ha señalado, se inicia un sistema de primarias que tiene que "respetar", aunque ha reiterado que en el PSOE compostelano hay "compañeros muy válidos". "Estoy segura de que va a haber un alcalde o alcaldesa del PSOE", ha ensalzado antes de mostrar su "respeto" con los procesos internos. "Tiempo al tiempo", ha zanjado.