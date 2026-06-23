O PSdeG reclama unha resposta urxente da Xunta e do Concello ante os problemas de drogas en Santa Marta
Os socialistas piden reforzar a prevención, a atención sanitaria e a intervención comunitaria tras o falecemento de dúas persoas nas inmediacións do CHUS nun mes
A concelleira socialista Marta Abal reclamou unha resposta urxente da Xunta e do Concello de Santiago ante os problemas relacionados co consumo de drogas que preocupan á veciñanza de Santa Marta, e advertiu da falta dunha estratexia coordinada para abordar unha situación que require máis prevención, máis recursos asistenciais e maior presenza nos barrios.
Abal sinalou que a preocupación no barrio é compartida polo Grupo Socialista e defendeu a necesidade de adoptar medidas inmediatas para reforzar a vixilancia, actuar contra os puntos de venda de estupefacientes e garantir a seguridade na contorna do CHUS.
Con todo, advertiu de que este problema non se resolve só con máis presenza policial, xa que se trata dunha cuestión de saúde pública, social e comunitaria que require unha resposta integral, coordinada e sostida no tempo por parte das administracións.
Neste sentido, reclamou á Xunta de Galicia e ao Sergas unha maior implicación na atención ás persoas con adiccións, reforzando os recursos existentes e dotando de máis medios á Unidade Asistencial de Drogodependencias para ofrecer unha resposta axeitada ás necesidades asistenciais.
Ao mesmo tempo, pediu que o Concello asuma as súas responsabilidades reforzando a prevención, as campañas de sensibilización, a intervención comunitaria e o acompañamento á mocidade e ás persoas máis vulnerables.
A edil socialista defendeu a posta en marcha dun plan específico de prevención e atención ás drogodependencias en Santiago que combine seguridade, asistencia sanitaria e intervención social.
“A seguridade é importante”, concluíu, pero subliñou que a prevención, a atención e a coordinación institucional son fundamentais para afrontar este problema de raíz.