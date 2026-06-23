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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PSdeG pide actuar ante o abandono de dúas parcelas en Pontepedriña

A edil socialista reclama ao Goberno local que limpe uns soares situados xunto a vivendas, un instituto e unha residencia de maiores

Redacción
23/06/2026 12:44
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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O grupo municipal socialista levará ao pleno deste xoves unha iniciativa para solicitar a limpeza urxente de dúas parcelas situadas na rúa Amor Ruibal, en Pontepedriña, polo seu estado de abandono e a proliferación de maleza.

A concelleira socialista Marta Abal explicou que se trata de soares próximos a vivendas, ao IES de Pontepedriña, ao pavillón deportivo da zona e a unha residencia de maiores, o que incrementa a preocupación veciñal pola súa situación.

Segundo indicou, a vexetación medra sen control e chega a invadir accesos peonís e fachadas, ademais de favorecer a aparición de pragas de ratas e insectos.

O PSdeG solicita ao Goberno local que actúe de forma inmediata para garantir a limpeza destes espazos e evitar riscos para a salubridade e a calidade de vida da veciñanza.

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