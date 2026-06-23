Mercedes Rosón encabezará una candidatura independiente junto a otros tres exconcejales expulsados del PSOE en Santiago

Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez anunciaron este martes la creación de una candidatura independiente Europa Press

Las cuatro concejalas no adscritas de Santiago, expulsadas del PSOE hace dos años, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez, han anunciado que presentarán una candidatura conjunta independiente que encabezará Rosón.

En un encuentro con los medios de comunicación celebrado este martes en el Hotel Virxe da Cerca - en el que Rosón anunció en 2014 su dimisión como concejala tras perder las primarias - Muiños ha comenzado su intervención recordando que queda menos de un año para que se celebren las elecciones municipales y subrayando que el actual mandato comenzó con "muchas promesas y expectativas" que no se cumplieron.

El edil ha enumerado los "descontroles de limpieza, pérdidas de fondos europeos, lentitud de proyectos y retrasos en obras", entre otros aspectos. Una gestión que ha tildado como "deficiente" y que contó además con una "oposición muy desleal con la ciudad", en su opinión, por parte del Partido Popular y el PSOE.

"Vemos cómo la política de la crispación se está apoderando cada vez más de la política local. Vemos cada día en la calle a gente que nos para, que nos traslada los problemas, que cuestionan la gestión municipal y que además nos animan a dar un paso adelante", ha indicado Mila Castro.

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En este contexto, la edila ha puesto en valor el papel desarrollado por sus compañeras y ella al facilitar el desbloqueo de tres presupuestos municipales mediante acuerdos. "Nosotros estuvimos ahí, mantuvimos la postura que había que adoptar de lealtad y responsabilidad con nuestros vecinos", ha destacado.

Un proyecto "ilusionante"

Por todo ello, los exconcejales del PSOE han avanzado que se presentarán en las próximas municipales en una candidatura independiente capitaneada por Rosón. Una decisión que según ha señalado Marta Álvarez es "muy meditada" y que afrontan con "ganas de trabajar e ilusión".

La edila ha remarcado el perfil de sus compañeras, sin adelantar ninguna confirmación para la lista electoral porque "los nombres son lo de menos". Igualmente, ha justificado el liderazgo de Rosón definiéndola como una mujer que tiene Santiago "en la cabeza y en el corazón" e implicada en el movimiento feminismo, LGTBIQ+ y el activismo por la lengua y cultura.

En su intervención, Rosón ha dejado claro que la decisión "no responde a ambiciones personales ni pugnas de egos" sino que surge como una "respuesta directa a todos los vecinos que le pidieron en este tiempo que siguieran adelante".

"Queremos anunciar este paso adelante en la víspera del 24 de junio, cuando se cumplirán dos años de aquel pleno en el que el PSOE comenzó nuestra purga política por ser leales y coherentes con nuestros votantes. Queremos decir hoy que ese compromiso sigue intacto", ha proclamado.

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Así, la edila ha asegurado que la democracia requiere de nuevas plataformas que rompan las dinámicas "muchas veces oscuras" de los partidos políticos y ha prometido trabajar para presentar un proyecto "progresista, libre, riguroso, ilusionante y con una alternativa de gobierno real" para Santiago.

En cuanto a previsiones o posibles coaliciones con otros grupos políticos, los ediles han afirmado que son "ambiciosos" y si presentan este proyecto es precisamente para que "Mercedes sea alcaldesa" de la capital gallega.

"Iniciamos un camino ilusionante, con mucha responsabilidad y experiencia de trabajo bien hecho y con las puertas abiertas de par en par. Ponemos la semilla de un proyecto unido, libre, progresista y centrado en Santiago. Son las cosas que importan", han concluido.