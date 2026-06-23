'Los Lolos' se incorporan a 'Os Meteoros de Rianxo' en Operación Camarón 2

La parte del elenco que estuvo el lunes en la Sala Capitol

Tras su triunfo en tierras andaluzas con el hit Chico Perfecto, Sebas (Julián López) y Lolo (Carlos Librado, ‘Nene’) dejan Andalucía en busca de nuevas aventuras. De nuevo en colaboración con la Policía, llegan a Galicia para infiltrarse en otro caso de drogas.

Para ello deberán formar parte de una orquesta llamada 'Os Meteoros de Rianxo', con la que estaría vinculada la nueva red de narcotráfico.

El rodaje de la película, escrita por Manuel Burque y Josep Gatell, ya está en su tramo final y el pasado lunes el reparto grabó varias secuencias en la Sala Capitol de Santiago. En ella se pudo ver una actuación de ‘Los Lolos’, todavía en su etapa andaluza.

No será el único espacio compostelano que aparecerá en la cinta, ya que también se han rodado escenas en la Cidade da Cultura y en el centro comercial Área Central.

Esta nueva entrega, producida por Telecinco Cinema, La Pepa PC, Maruxiña Film Company y Basque Films Services, mantiene parte del elenco original, con los dos protagonistas ya conocidos, y con el policía gallego Alfonso (Manuel Burque), que gana peso en la historia, acompañado del personaje de María Pujalte y Manuel Manquiña, también del cuerpo policial.

Una de las escenas grabadas en la sala de conciertos

También asistieron a esta jornada de rodaje Diego Anido y Alejandro Jato, que forman parte de la orquesta dentro de la historia, en la que también cuentan con profesionales de grupos como El Combo Dominicano o Los Satélites, que tocan en directo para reforzar la autenticidad de las verbenas.

La película busca rendir homenaje a las fiestas de los pueblos, tal y como explicó el actor y guionista Manuel Burque: “Para mi padre, que es de Suevos, la fiesta de Suevos era lo más importante del año desde que era pequeño. A mí se me quedó grabado y creo que para la gente que vive allí y para todo el mundo que se acerca es algo sagrado, y eso es lo que hemos querido reflejar”.

El elenco ha recorrido durante el rodaje localidades como Arteixo, Vedra, Redondela, Santa Comba, Rianxo o Padrón.

El papel de Galicia

Galicia es más que un espacio en la película; es una parte esencial, ya no solo por el espacio en si si no por la manera de trabajar, así lo expresó Diego Anido. "Galicia es el sitio ideal para llevar a cabo una idea. Hay una comunidad audiovisual superdesarrollada, profesional y completa, con muchas capacidades".

Siguendo con la idea, el director explicó que venir a rodar a Galicia responde directamente a las necesidades de la historia: “La trama nos permitía venir aquí a explorar el mundo de las orquestas y nos hemos tirado de cabeza. Lo estamos pasando muy bien”.

La película busca romper estereotipos. Si en la primera entrega el foco estaba en las ideas de barrio en Andalucía, en esta ocasión se centra en el mundo de las orquestas, agrupaciones que viajan cada semana por los pueblos ofreciendo sus actuaciones y desmontando clichés.

“La segunda es más bestia en ese sentido porque el gallego es muy importante en la narrativa- los personajes mantienen su gallego en el largometraje-y Galicia está todo el rato presente”.

También aparece un elemento muy propio del territorio como la retranca, no solo para hacer reír, sino también para ayudar a entender la actitud de los gallegos. “Tenemos una forma de vida muy concreta y creo que aquí está muy bien dialogada y reflejada”.

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Además de los intérpretes de la casa como Jato, Anido, Burque y Pujalte, los actores que llegan de fuera también destacan el papel de Galicia: Xisco González apunta que “hay algo muy parecido a Andalucía en la cercanía del trato y estoy muy feliz de estar aquí”, mientras que Nene destaca la gastronomía y el ambiente de trabajo.

Rianxo escenario principal

En el municipio de Rianxo, donde se instaló el palco de 'Os Meteoros de Rianxo', el equipo vivió una auténtica verbena, con atracciones y churrería en la que incluso los actores pudieron cumplir “un sueño de infancia”, según describe Anido.

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El ambiente se extendió también a los vecinos, ya que hubo actuaciones reales hasta altas horas de la noche, como si se tratase de unas fiestas populares.

Reencuentro

La primera película se estrenó en 2021, en periodo de pandemia aún así consiguió éxito, fue la tercera película más taquillera del año con casi 600.000 espectadores. Cinco años después, los actores vuelven a vestirse de sus personajes, algo que tanto Julián López como ‘Nene’ describen como una gran alegría.

En esta ocasión, Xisco González y Juanlu González no tendrán tantos minutos, pero el reencuentro del grupo ha sido muy emocionante para ellos, con los ‘Lolos’ al completo de nuevo.

Preguntados por si prefieren una orquesta gallega o el universo musical de la primera película, las respuestas se han dividido.

Para Julián López, las orquestas gallegas le recuerdan muchísimo a su infancia, mientras que ‘Nene’ ha bromeado con que prefiere el trap flamenco, ya que su forma física no le permitiría estar tantas horas encima de un escenario.