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Santiago de Compostela

La catedrática de la USC Eva Yebra-Pimentel recibe el Premio Unión Profesional de Galicia a la excelencia y compromiso profesional 2026

El galardón reconoce su contribución al avance de la óptica y optometría en España y su papel en la formación de profesionales para la mejora de la salud visual

Redacción
23/06/2026 13:59
Eva Yebra-Pimentel recogiendo el premio de UPDG con la presidenta del Colexio, Esther Amaro
Eva Yebra-Pimentel recogiendo el premio de UPDG con la presidenta del Colexio, Esther Amaro
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La catedrática de Optometría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Eva Yebra-Pimentel Vilar, colegiada del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, ha recibido el ‘Premio Unión Profesional de Galicia a la excelencia y compromiso profesional 2026’. La entrega de los galardones tuvo lugar el pasado sábado en Santiago, en el marco del ‘II Simposium de Innovación Tecnolóxica e Profesional’.

El reconocimiento pone en valor una trayectoria marcada por la dedicación, la innovación constante y el trabajo continuado al servicio de la comunidad universitaria, profesional y científica. Yebra-Pimentel fue distinguida por su compromiso con la excelencia académica, el desarrollo científico y la consolidación de la óptica y optometría como disciplina esencial para la salud visual.

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Catedrática en Optometría y Contactología en la USC, Eva Yebra-Pimentel (Agolada, 1958) fue directora de la Escuela de Óptica y Optometría de la USC entre 2001 y 2010, desempeñando un papel clave en la modernización de la formación en esta área. 

Destaca por su implicación en la formación de nuevas generaciones, como directora de tesis en el Programa de Doctorado en Medicina Molecular y como directora del Servicio de Optometría de la USC, contribuyendo a la transferencia de conocimiento y a la mejora de la práctica asistencial.

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El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia la define como “una de las figuras clave en el desarrollo y consolidación de los estudios universitarios de Óptica y Optometría en Galicia y en el conjunto del Estado”.

Además de su labor docente, desarrolla una intensa actividad investigadora en el ámbito de la salud visual, con más de 100 publicaciones científicas y una amplia trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional.

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