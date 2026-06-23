El 'Plan Hijos en Casa', una estrategia para organizar el verano familiar y reducir el uso de pantallas en menores

El experto en relación familiar Julio García Gómez plantea el “Plan Hijos en Casa” como una guía para que las familias organicen el verano Lucie Hošová

El verano implica muchas cosas: calor, ocio y, sobre todo, más tiempo libre para aquellos que pueden disfrutar de sus vacaciones. Los que siempre disponen de esos ratos en los que no está claro qué hacer para pasar el rato son los más jóvenes, cuyos padres tienen que pensar un "plan para los hijos sin cole" en el que pueden intervenir elementos como campamentos, apoyo de los abuelos, alternativas de ocio y juego en casa.

Julio García Gómez, experto en relación familiar de la Fundación Casaverde y docente de comunicación en salud de la Fundación Economía y Salud, también señala una serie de peligros, como lo son el "abuso del móvil y las redes sociales". Es por esto que trae una serie de consejos para preparar esta estrategia y vivir un verano en modo avión.

Un "niñero" entre los hijos"

Entre las medidas planteadas por García Gómez destaca la figura de un “niñero o niñera ficticia” dentro del propio núcleo familiar. Este rol, que puede ir rotando entre hermanos, tendría como función coordinar pequeñas dinámicas del día a día, supervisar el cumplimiento de acuerdos básicos y fomentar la corresponsabilidad entre los menores.

O Concello de Santiago autoriza máis de medio centenar de cacharelas e sardiñadas para a noite de San Xoán Más información

El experto detalla además una serie de pautas concretas para este “niñero o niñera”, entre las que se incluyen el establecimiento de tiempos de juego adaptados a las edades, el control del uso de dispositivos electrónicos con acceso a contenidos culturales o educativos, y la promoción de la lectura diaria durante al menos una hora.

A estas recomendaciones se suma la necesidad de definir el papel de cada miembro de la familia durante el periodo estival, incluidos los adultos, con especial atención a la planificación de actividades conjuntas durante fines de semana y vacaciones.

El plan incorpora también la importancia de reservar un espacio diario para la conversación familiar, a través de debates o pequeños coloquios sobre la jornada, con el objetivo de reforzar la comunicación y reducir la dependencia de móviles y redes sociales.

Santiago destina 1,15 millones a las becas de comedor y actividades extraescolares para el curso 2026/2027 Más información

Plan de Hijos en Casa

Con todo ello, la propuesta del experto se articula como una herramienta práctica para que las familias puedan estructurar el verano de una forma flexible, combinando descanso, responsabilidad y convivencia. La clave, subraya, no está en imponer un modelo rígido, sino en generar acuerdos dentro del hogar que permitan convivir mejor durante un periodo en el que cambian las rutinas habituales.

En definitiva, se trata de una propuesta orientada a convertir el tiempo libre del verano en una oportunidad para fortalecer hábitos, mejorar la comunicación entre padres e hijos y fomentar un uso más equilibrado de la tecnología en el día a día familiar.