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Santiago de Compostela

Cuatro médicos del área sanitaria de Santiago ingresarán en la Real Academia de Medicina de Galicia

Los doctores Abel García, Adolfo Bautista, Daniel Pérez Fentes y José María García Prim fueron elegidos nuevos académicos numerarios de la institución

Redacción
23/06/2026 12:13
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Dos de los médicos que se incorporarán a la RAGM
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La Real Academia de Medicina de Galicia incorporará en el plazo máximo de un año a cinco nuevos académicos numerarios, de los que cuatro desarrollan su actividad profesional en el área sanitaria de Santiago de Compostela.

Los nuevos miembros vinculados a Santiago son el doctor Abel García García, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela; el doctor Adolfo Bautista Casasnovas, exjefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); el doctor Daniel Adolfo Pérez Fentes, especialista del Servicio de Urología del CHUS y profesor asociado de Ciencias de la Salud de la USC; y el doctor José María García Prim, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del hospital compostelano.

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La elección se produjo durante una sesión plenaria celebrada por la Real Academia de Medicina de Galicia en A Coruña, en la que también fue designado como académico numerario el doctor Ignacio Hernández-Lahoz Ortiz, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Con estas incorporaciones, la institución reconoce la trayectoria profesional, asistencial, docente e investigadora de especialistas de referencia en distintas áreas médicas, reforzando además el peso del área sanitaria de Santiago dentro de la academia gallega.

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