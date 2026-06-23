Cuatro médicos del área sanitaria de Santiago ingresarán en la Real Academia de Medicina de Galicia
Los doctores Abel García, Adolfo Bautista, Daniel Pérez Fentes y José María García Prim fueron elegidos nuevos académicos numerarios de la institución
La Real Academia de Medicina de Galicia incorporará en el plazo máximo de un año a cinco nuevos académicos numerarios, de los que cuatro desarrollan su actividad profesional en el área sanitaria de Santiago de Compostela.
Los nuevos miembros vinculados a Santiago son el doctor Abel García García, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela; el doctor Adolfo Bautista Casasnovas, exjefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); el doctor Daniel Adolfo Pérez Fentes, especialista del Servicio de Urología del CHUS y profesor asociado de Ciencias de la Salud de la USC; y el doctor José María García Prim, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del hospital compostelano.
La elección se produjo durante una sesión plenaria celebrada por la Real Academia de Medicina de Galicia en A Coruña, en la que también fue designado como académico numerario el doctor Ignacio Hernández-Lahoz Ortiz, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Con estas incorporaciones, la institución reconoce la trayectoria profesional, asistencial, docente e investigadora de especialistas de referencia en distintas áreas médicas, reforzando además el peso del área sanitaria de Santiago dentro de la academia gallega.