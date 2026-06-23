O Centro Dramático Galego contratará 35 intérpretes para a tempada 2026-2027 e incorpora novas producións e reposicións

O Centro Dramático Galego abre o proceso de selección de 12 intérpretes para as súas novas producións da tempada 2026-2027 Xunta

El Centro Dramático Galego contará para sus proyectos de la próxima temporada escénica 2026-2027 con la contratación de 35 actores y actrices, entre los que se encuentran los de los dos elencos de sus próximas nuevas producciones: 'Isto tamén é Sargadelos', a partir del texto de Ana Fontenla, y 'Eurídice', de Sarah Ruhl; así como para reponer 'A serie clopen' y 'Hamlet'.

Así, el Diario Oficial de Galicia publica este martes el anuncio por lo que la Xunta convoca el procedimiento de selección pública de 12 actores y actrices para los dos nuevos proyectos.

Las pruebas constarán de una primera fase de valoración de los perfiles profesionales en función del grado de coincidencia con las propuestas artísticas y de una segunda de audiciones para evaluar tanto la interpretación textual, gestual y la adecuación a los roles, como la capacidad de integración en el trabajo coral, coreográfico y de manipulación de elementos.

El plazo de solicitud para participar en este proceso dará comienzo este miércoles y permanecerá abierto hasta el 8 de julio.

'Isto tamén é Sargadelos', con adaptación y dirección de Ana Fontenla y Celina Fernández Ponte, contará con cinco intérpretes para poner en pie una propuesta teatral que se inspira en el universo simbólico e histórico de Sargadelos para construir un relato escénico alrededor de la memoria, del trabajo y de la identidad compartida. La pieza, que profundizará en los procesos de la cerámica como imágenes de lo que se transmite con el paso del tiempo, tiene su estreno previsto para febrero de 2027.

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Para 'Eurídice', bajo la dirección de Ánxeles Cuña Bóveda, se seleccionarán otros siete intérpretes para darles vida a los personajes ideados por Ruhl, dramaturga estadounidense cuya obra será llevada a las tablas por vez primera en Galicia. El montaje revisitará el mito de Orfeo desde la mirada de Eurídice, ofreciendo una lectura contemporánea donde la magia, el humor y la emoción conviven con una tragedia que se revela poco a poco. Su estreno está programada para abril del año que viene.

Además de estos nuevos proyectos, la unidad teatral de la Consellería de Cultura recuperará a la vuelta del verano tres montajes que son ya parte relevante de su historia y que supusieron unos de los éxitos más recientes del teatro gallego.

'A serie clopen', la premiada producción de nuevo circo dirigida por Pablo Reboleiro volverá con sus siete intérpretes al compostelano Salón Teatro en el mes de septiembre. También el público que no pudo ver 'Hamlet', el clásico de William Shakespeare con dirección de Tito Asorey y 'Memorias dun neno labrego', de Xosé Neira Vilas con adaptación y dirección de Cándido Pazó, que agotaron las localidades en prácticamente todas sus representaciones anteriores, tendrá una nueva oportunidad de disfrutar del espectáculo en el primer semestre de 2027.

Otra de las piezas de la temporada 2026-2027 será la coproducción internacional sobre el texto de Antón Chéjov 'A Gaivota', que bajo la dirección de Santiago Cortegoso y Neto Portela llegará al Salón Teatro el 1 de octubre.