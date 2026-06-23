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Santiago de Compostela

Afundación propone en Santiago un campamento de educación financiera para niños este verano

La iniciativa, en el marco de la exposición 'Ítaca. Un viaje por la educación financiera', está dirigida a niños de 7 a 12 años y combina juegos, retos y talleres creativos

Redacción
23/06/2026 16:28
Exterior del Centro Obra Social Abanca de Santiago
Exterior del Centro Obra Social Abanca de Santiago
Archivo
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Afundación, la Obra Social de ABANCA, propone este verano un campamento diferente centrado en la educación financiera, en el marco de su exposición interactiva 'Ítaca. Un viaje por la educación financiera', que puede visitarse en el Centro Obra Social ABANCA de Santiago de Compostela, en la plaza de Cervantes.

La iniciativa está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 12 años, que podrán aprender conceptos básicos de economía y matemáticas a través de juegos, retos y actividades diseñadas para acercar la educación financiera de forma divertida y práctica.

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La propia exposición sirve como punto de partida del campamento. En cada jornada, los participantes realizarán un juego financiero para aprender a aplicar las matemáticas en la vida cotidiana y participarán en talleres creativos en los que construirán objetos como un ábaco, un juego de mesa o un robot tragaperras, fomentando así el ahorro y la educación económica desde edades tempranas.

Se han programado cuatro turnos: del 22 al 26 de junio, del 30 de junio al 3 de julio, del 7 al 10 de julio y del 14 al 17 de julio. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web Ataquilla.com.

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