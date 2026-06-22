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Santiago de Compostela

Simega cifra en un 80% el seguimiento de la última semana de huelga médica antes del verano

El sindicato agradece el apoyo de facultativos y MIR y advierte de que las movilizaciones podrían intensificarse en otoño

Redacción
22/06/2026 11:35
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Los médicos se manifiestan para reclamar mejoras
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El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha asegurado que la última semana de huelga convocada antes del verano registró un seguimiento del 80% entre médicos, facultativos y médicos internos residentes (MIR).

La organización sindical ha agradecido el respaldo mostrado por los profesionales sanitarios durante unas movilizaciones que se prolongan desde hace ocho meses en demanda de un estatuto propio para la profesión médica. 

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Según Simega, el apoyo se reflejó tanto en la participación en los paros como en la asistencia a las concentraciones celebradas en distintos centros sanitarios.

El sindicato sostiene que el colectivo mantiene una posición unitaria frente a lo que considera la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad a sus reivindicaciones. 

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Entre ellas figura la aprobación de un estatuto específico que reconozca la singularidad de la profesión médica y regule sus condiciones laborales.

Simega confía en que el Ministerio atienda sus demandas, aunque advierte de que, en caso contrario, las movilizaciones podrían intensificarse en los próximos meses.

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