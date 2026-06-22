Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago destina 1,15 millones a las becas de comedor y actividades extraescolares para el curso 2026/2027

El Ayuntamiento incorpora el pago anticipado de las ayudas, aumenta el presupuesto en 50.000 euros y flexibiliza los requisitos de acceso para algunas prestaciones

Agencias
22/06/2026 16:30
La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor
La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Goberno local de Santiago ha aprobado las bolsas de comedor escolar y actividades extraescolares para el curso 2026/2027, que contarán con pago anticipado y un presupuesto que asciende a 1.150.000 euros.

Tal y como ha avanzado la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, en rueda de prensa este lunes, el presupuesto de las ayudas sube un total de 50.000 euros respecto al curso pasado y abarcará también al material escolar, aunque este no se abonará de forma anticipada.

Rozas ha puesto en valor el aumento de presupuesto de las ayudas, que se incrementaron en 400.000 euros en lo que va de mandato. Además, ha apuntado que hace una década solo se destinaba a ellas 90.000 euros.

En esta nueva edición, la concejala del ramo ha explicado que se introduce como novedad el pago anticipado para las ayudas a comedor y actividades extraescolares. De esta forma, se abonaran las ayudas a las entidades colaboradoras antes de que se realice el gasto para que estas no tengan que adelantar fondos propios para sufragar el servicio.

CE 1_0

Santiago invertirá más de 700.000 euros este verano en obras y mejoras de centros educativos

Más información

Así, se realizarán dos pagos, uno en el mes de septiembre para anticipar los fondos desde ese mes hasta diciembre y otro en enero, para cubrir los fondos hasta el mes de abril. Los meses de mayo y junio se pagarán una vez presentada y aprobado la correspondiente certificación para regularizar el global del curso escolar.

También, esta convocatoria introduce la posibilidad de que las familias que se matriculan en los centros educativos fuera de plazo puedan optar de forma extraordinaria a una beca de comedor escolar. En este caso, la solicitud se deberá presentar en el plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de formalización de la matrícula en el centro docente.

Otra de las novedades es la ampliación de la cuantía de las bolsas de actividades extraescolares, abonando hasta un máximo de 35 euros mensuales por menor beneficiado, con independencia del número de actividades y horas realizadas.

Con respecto a las bolsas de comedor, en el caso de escasez de recursos cubrirán el 100% del gasto, hasta 100 euros mensuales (180 euros en el caso de los centros escolares de educación especial); las bolsas de comedor por razones de conciliación serán de 45 euros mensuales; y aquellas para la adquisición de material escolar quedan fijadas en un máximo de 100 euros en un pago único.

Además, Rozas ha indicado que se modifican los requisitos específicos para acceder a las bolsas para la adquisición de material escolar y a las de comedor por razones de conciliación, en lo que tiene que ver con la renta. Ahora, el límite máximo da renta familiar queda fijado en ambos casos en 5,5 veces el IPREM anual en 12 pagas, frente a las 5 veces el IPREM de convocatorias anteriores, es decir, 39.600 euros anuales netos.

"Creemos, por tanto, que esta convocatoria introduce mejoras significativas y nos permite seguir perfeccionando esta herramienta para ayudar a las familias", ha concluido Rozas, apuntando que en el curso vigente las bolsas llegaron a 2.000 niños compostelanos, siendo así la convocatoria municipal que alcanza a más personas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O CiMUS formalizou a súa adhesión como membro asociado ao proxecto europeo Ebrains, unha iniciativa que promove a investigación en neurociencia

O CiMUS da USC incorpórase ao proxecto europeo Ebrains para impulsar a investigación en neurociencia
Redacción
O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental, Xesús Domínguez, participou nunha das charlas organizadas polo Concello de Santiago e ADEGA no Campo das Hortas

Santiago impulsa actividades de compostaxe e recollida sostible de herbas de San Xoán nas hortas urbanas
Redacción
O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, presentou o programa 'Revelando Compostela'

'Revelando Compostela' propón novos roteiros para recuperar a memoria histórica da cidade
Redacción
Cacharela

O Concello de Santiago autoriza máis de medio centenar de cacharelas e sardiñadas para a noite de San Xoán
Redacción