Santiago destina 1,15 millones a las becas de comedor y actividades extraescolares para el curso 2026/2027

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor Concello de Santiago

La Xunta de Goberno local de Santiago ha aprobado las bolsas de comedor escolar y actividades extraescolares para el curso 2026/2027, que contarán con pago anticipado y un presupuesto que asciende a 1.150.000 euros.

Tal y como ha avanzado la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, en rueda de prensa este lunes, el presupuesto de las ayudas sube un total de 50.000 euros respecto al curso pasado y abarcará también al material escolar, aunque este no se abonará de forma anticipada.

Rozas ha puesto en valor el aumento de presupuesto de las ayudas, que se incrementaron en 400.000 euros en lo que va de mandato. Además, ha apuntado que hace una década solo se destinaba a ellas 90.000 euros.

En esta nueva edición, la concejala del ramo ha explicado que se introduce como novedad el pago anticipado para las ayudas a comedor y actividades extraescolares. De esta forma, se abonaran las ayudas a las entidades colaboradoras antes de que se realice el gasto para que estas no tengan que adelantar fondos propios para sufragar el servicio.

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Así, se realizarán dos pagos, uno en el mes de septiembre para anticipar los fondos desde ese mes hasta diciembre y otro en enero, para cubrir los fondos hasta el mes de abril. Los meses de mayo y junio se pagarán una vez presentada y aprobado la correspondiente certificación para regularizar el global del curso escolar.

También, esta convocatoria introduce la posibilidad de que las familias que se matriculan en los centros educativos fuera de plazo puedan optar de forma extraordinaria a una beca de comedor escolar. En este caso, la solicitud se deberá presentar en el plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de formalización de la matrícula en el centro docente.

Otra de las novedades es la ampliación de la cuantía de las bolsas de actividades extraescolares, abonando hasta un máximo de 35 euros mensuales por menor beneficiado, con independencia del número de actividades y horas realizadas.

Con respecto a las bolsas de comedor, en el caso de escasez de recursos cubrirán el 100% del gasto, hasta 100 euros mensuales (180 euros en el caso de los centros escolares de educación especial); las bolsas de comedor por razones de conciliación serán de 45 euros mensuales; y aquellas para la adquisición de material escolar quedan fijadas en un máximo de 100 euros en un pago único.

Además, Rozas ha indicado que se modifican los requisitos específicos para acceder a las bolsas para la adquisición de material escolar y a las de comedor por razones de conciliación, en lo que tiene que ver con la renta. Ahora, el límite máximo da renta familiar queda fijado en ambos casos en 5,5 veces el IPREM anual en 12 pagas, frente a las 5 veces el IPREM de convocatorias anteriores, es decir, 39.600 euros anuales netos.

"Creemos, por tanto, que esta convocatoria introduce mejoras significativas y nos permite seguir perfeccionando esta herramienta para ayudar a las familias", ha concluido Rozas, apuntando que en el curso vigente las bolsas llegaron a 2.000 niños compostelanos, siendo así la convocatoria municipal que alcanza a más personas.