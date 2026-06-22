Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago confía en cerrar nuevas rutas aéreas para el otoño y destaca unas previsiones turísticas “muy positivas”

El Gobierno local asegura que mantiene negociaciones con varias compañías y reclama a la Xunta que asuma el liderazgo de la política aeroportuaria gallega

Agencias
22/06/2026 17:00
A investigación de Galabra- USC analiza as dinámicas do turismo en Santiago de Compostela a partir de enquisas a visitantes, comerciantes e poboación local
La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, avanzó que el Ayuntamiento mantiene contactos con aerolíneas para incorporar nuevas conexiones este otoño
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La portavoz del Gobierno local de Santiago ha destacado que las previsiones turísticas para los meses de verano son "muy positivas" y continúan en conversaciones para poder cerrar alguna nueva ruta aérea para este otoño.

Tal y como ha trasladado Louzao tras ser preguntada en rueda de prensa por las previsiones turísticas de cara a los meses de verano, este año hubo meses complicados a raíz del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y del propio aeródromo por obras de la pista.

Sin embargo, ha apuntado que ahora el propio sector indica que las previsiones para este verano son "muy positivas" y también para el otoño. "Estamos satisfechas viendo que las previsiones son buenas y seguimos trabajando para que en invierno el turismo pueda mejorar y tener visitantes repartidos todo el año", ha explicado.

Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago

La APG destaca el papel de medios, redes y nuevas tecnologías para lanzar el Xacobeo 2027

Más información

Además, la concejala compostelana ha informado de que continúan manteniendo conversaciones con compañías aéreas de cara a poder establecer alguna nueva ruta para la temporada otoñal. "La semana pasada tuvimos una reunión y mañana tenemos otra. Tenemos la confianza de poder cerrar alguna ruta más para el otoño", ha asegurado.

Louzao ha destacado que están "satisfechas" porque fue una situación "complicada" y hay una situación mundial "adversa", pero hubo "mucho trabajo detrás" que consiguió tener una "buena" situación para el aeropuerto este verano.

Igualmente, ha cargado contra la Xunta, insistiendo en que siguen haciendo este trabajo de manera "solitaria", por lo que ha reiterado su petición al Gobierno autonómico de liderar la política aeroportuaria gallega.

Con respecto a Ryanair, la portavoz municipal ha señalado que siguen manteniendo conversaciones con la compañía porque confían en que el año que viene puedan aumentarse las rutas. "Siempre teniendo en cuenta la política de cada compañía, la realidad política que hay y la disposición de aviones", ha concluido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O CiMUS formalizou a súa adhesión como membro asociado ao proxecto europeo Ebrains, unha iniciativa que promove a investigación en neurociencia

O CiMUS da USC incorpórase ao proxecto europeo Ebrains para impulsar a investigación en neurociencia
Redacción
O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental, Xesús Domínguez, participou nunha das charlas organizadas polo Concello de Santiago e ADEGA no Campo das Hortas

Santiago impulsa actividades de compostaxe e recollida sostible de herbas de San Xoán nas hortas urbanas
Redacción
O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, presentou o programa 'Revelando Compostela'

'Revelando Compostela' propón novos roteiros para recuperar a memoria histórica da cidade
Redacción
Cacharela

O Concello de Santiago autoriza máis de medio centenar de cacharelas e sardiñadas para a noite de San Xoán
Redacción