Santiago confía en cerrar nuevas rutas aéreas para el otoño y destaca unas previsiones turísticas “muy positivas”

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, avanzó que el Ayuntamiento mantiene contactos con aerolíneas para incorporar nuevas conexiones este otoño Santi Alvite

La portavoz del Gobierno local de Santiago ha destacado que las previsiones turísticas para los meses de verano son "muy positivas" y continúan en conversaciones para poder cerrar alguna nueva ruta aérea para este otoño.

Tal y como ha trasladado Louzao tras ser preguntada en rueda de prensa por las previsiones turísticas de cara a los meses de verano, este año hubo meses complicados a raíz del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y del propio aeródromo por obras de la pista.

Sin embargo, ha apuntado que ahora el propio sector indica que las previsiones para este verano son "muy positivas" y también para el otoño. "Estamos satisfechas viendo que las previsiones son buenas y seguimos trabajando para que en invierno el turismo pueda mejorar y tener visitantes repartidos todo el año", ha explicado.

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Además, la concejala compostelana ha informado de que continúan manteniendo conversaciones con compañías aéreas de cara a poder establecer alguna nueva ruta para la temporada otoñal. "La semana pasada tuvimos una reunión y mañana tenemos otra. Tenemos la confianza de poder cerrar alguna ruta más para el otoño", ha asegurado.

Louzao ha destacado que están "satisfechas" porque fue una situación "complicada" y hay una situación mundial "adversa", pero hubo "mucho trabajo detrás" que consiguió tener una "buena" situación para el aeropuerto este verano.

Igualmente, ha cargado contra la Xunta, insistiendo en que siguen haciendo este trabajo de manera "solitaria", por lo que ha reiterado su petición al Gobierno autonómico de liderar la política aeroportuaria gallega.

Con respecto a Ryanair, la portavoz municipal ha señalado que siguen manteniendo conversaciones con la compañía porque confían en que el año que viene puedan aumentarse las rutas. "Siempre teniendo en cuenta la política de cada compañía, la realidad política que hay y la disposición de aviones", ha concluido.