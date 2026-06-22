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Santiago de Compostela

Curtocircuíto exhibirá 21 películas de 16 países en la sección oficial Cosmos

El festival se celebrará del 30 de junio al 5 de julio en Santiago con proyecciones, conciertos audiovisuales, encuentros con creadores y actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad

Agencias
22/06/2026 15:36
La presentación de la 23ª edición de Curtocircuíto dio a conocer la programación del festival
La presentación de la 23ª edición de Curtocircuíto dio a conocer la programación del festival
Concello de Santiago
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La capital gallega acogerá el Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto del 30 de junio al 5 de julio con la presentación de 21 filmes procedentes de 16 países en la sección oficial Cosmos.

El evento cultural ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por la concejala de Capital Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao; el diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación de A Coruña Xosé Lois Penas; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; y el director artístico de Curtocircuíto, Pela del Álamo.

Durante seis días Santiago se convertirá en un "gran escenario para los nuevos lenguajes audiovisuales", con una programación que abarcará el Teatro Principal, el Auditorio de Galicia, Numax, la Sala Fantástica, la Carballeira de Santa Susana, las Prazas de Quintana, y Praterías y el Xardín das Pedras que Falan.

"Es una manera de entender la cultura como una experiencia compartida, una experiencia abierta y accesible, que nos invita a descubrir nuevas miradas mientras habitamos y redescubrimos los espacios por los que habitualmente caminamos", ha señalado Louzao.

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La programación de esta edición abarca las secciones competitivas Cosmos, Planeta GZ y Supernova; los focos dedicados a Lawrence Lek y Gala Hernández López; la entrega del Premio Curtocircuíto Atlas a la cineasta francesa Marie Losier; la sección Terra, dedicada al arquitecto, cineasta y fotógrafo Tono Mejuto; y el ciclo Psicoxeografías, que este año conectará cine, territorio y performance audiovisual.

Además, la propuesta se completará con un programa de conciertos audiovisuales y estrenos site-specific en diferentes espacios, con artistas como Ryoichi Kurokawa, Marta Verde y José Venditti, Los Sara Fontan y Tamara de la Fuente, Arvin Dola e Irene Gaumé o Artur M Puga y Sevi Iko Domochevsky.

También, la edición número 23 del festival ofrecerá encuentros con creadores como Marie Losier, Lawrence Lek, Gala Hernández López, Ricardo Cases, Marta Echaves o Aleix Plademunt, así como dos nuevas residencias artísticas de fotografía protagonizadas por Manuela Lorente y Ricardo Cases.

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Un total de 21 filmes de 16 países

El cine continuará siendo el "eje principal" del evento, que contará con la presentación de un total de 21 filmes procedentes de 16 países que conforman la sección oficial Cosmos. Así, se podrá disfrutar de obras llegadas de Nueva Zelanda, Irán, China, Estonia, Sudáfrica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Austria, Francia, Bélgica o Macedonia do Norte, entre otros países.

La selección, han ampliado, incluye películas de ficción, documental, animación y obras híbridas que exploran los límites del lenguaje audiovisual contemporáneo.

Entre ellas, han citado a 'The Tragic Movement of the Spheres' de Simon Rieth (Francia), 'DATNA ÉCLAT' de Tina Frank (Austria), 'où la nuit tombe un bruit sourd' de Sophie Watzlawik (Alemania, Austria), 'A Flock of Rotations' de Jung An Tagen (Austria), 'This Arrow Points de Siegfried' A. Fruhauf (Austria), 'A Thousand Waves Away' de Helena Wittmann (Alemania) y 'Sie puppt mit Puppen' de Karin Fisslthaler (Austria).

Igualmente, Cosmos recoge obras narrativas como 'When the Geese Flew' de Arthur Gay; 'Sawyer Avenue, Sunday Afternoon' de Bill Morrison; 'Spray and Pray' de Veneta Androva, o 'As I Lay Dying' de Mohammadreza Farzad y Pegah Ahangarani (Irán).

A nivel estatal, contará con la presencia de Christian Avilés con 'Stallion y la bola de cristal'; 'Vegetare' de Adrià Expòsit-Goy, 'Abortion Party' de Julia Mellen y 'like moths to light' de Gala Hernández, entre otras.

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"Mejor momento de su historia"

En este contexto, Jacobo Sutil ha destacado que el sector audiovisual gallego está en el "mejor momento de su historia" y una parte "fundamental" es el "amplio panorama" de festivales que hay en Galicia. Sobre ellos, ha insistido, en que para la Xunta de Galicia son "de suma importancia" y por eso destinan este año un total de 300.000 euros para financiar 11 propuestas.

Por su parte, el director artístico del festival ha remarcado con orgullo que en la Comunidad hay una escena de cineastas y realizadores que son la "envidia" de otras partes del Estado.

"Galicia a día de hoy sigue siendo uno de los referentes estatales en la creación audiovisual y podemos conseguir que Curtocircuíto funciones como esa fiesta bidireccional entre la programación internacional y local gracias a que hay una realidad que compartir", ha enfatizado.

Entradas

El festival cuenta con un abono general de 25 euros, aunque también habrá entradas individuales de cuatro euros para las proyecciones de cine, de siete euros para las sesiones Live AV y eventos gratuitos.

Las entradas se podrán adquirir en línea a través de compostelacultura.gal y de manera presencial en la Zona C, en el Teatro Principal y, en el caso de la sesión Terra, en NUMAX. Asimismo, el abono se recogerá de forma física en la Zona C y no garantiza el acceso a todas las actividades, ya que la entrada a los eventos estará sujeta a la retirada previa de localidades hasta completar el aforo.

Con todo, han animado a todo tipo de público a acercarse a alguna de las sesiones programadas durante la semana del 30 de junio al 5 de julio, recordando que los horarios completos se encuentran en la web y están programados para que no haya solapamiento entre las actividades.

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