O CiMUS da USC incorpórase ao proxecto europeo Ebrains para impulsar a investigación en neurociencia
O centro compostelán reforza a súa colaboración internacional nunha infraestrutura dixital que facilita o acceso a datos, ferramentas de simulación e IA aplicada ao estudo do cerebro
O Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS) acaba de adherirse como membro asociado ao proxecto Ebrains, unha iniciativa europea que ten como obxectivo fomentar a investigación relacionada co cerebro e axudar a transferir os resultados obtidos no laboratorio á industria, en beneficio dos pacientes e a sociedade. Ebrains componse dunha infraestrutura dixital posta a disposición de persoal científico, profesionais sanitarios e empresas, que ofrece acceso a datos, atlas, ferramentas de modelización e simulación, así como doado acceso a recursos informáticos de alto rendemento e a plataformas robóticas e de Intelixencia artificial.
“Unirnos a Ebrains representa un paso estratéxico significativo para a USC reforzando o noso compromiso coa excelencia en neurociencia e investigación interdisciplinaria”, sostén o profesor José Luis Labandeira, investigador principal no área de Enfermidades Neurodexenerativas no CIMUS e representante da USC en Ebrains. “A través de Ebrains, o noso persoal investigador accede a infraestruturas dixitais de vangarda, incluíndo repositorios de datos, ferramentas de simulación e plataformas colaborativas que nos permiten abordar desafíos complexos relacionados co cerebro desde múltiples perspectivas”, engade.
A incorporación a esta infraestrutura europea conta coa participación doutro persoal da área de Enfermidades Neurodexenerativas do CiMUS como Ana Isabel Rodríguez, Jannette Rodríguez, Daniel Torrecilla, Pablo Aguiar e Alba Vietes e outros, cuxas liñas de traballo en neurociencia contribuirán a fortalecer a presenza da universidade neste ecosistema colaborativo internacional.
Para a USC e o CIMUS, en particular, a pertenza a Ebrains é unha oportunidade única para conectar a medicina molecular coa neurociencia computacional a grande escala. Para o representante da USC en Ebrains “esta participación fortalece o noso papel dentro do panorama europeo de investigación, fomentando sinerxías con institucións líderes e mellorando o impacto global da nosa produción científica. Ao integrar a nosa experiencia neste ecosistema compartido, a colaboración permitiranos participar noutras iniciativas europeas esenciais para o avance do medicamento de precisión e o desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas para enfermidades neurolóxicas e crónicas”.