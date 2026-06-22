Caballero vuelve a reclamar la supresión de la parada del AVE en Santiago para reducir el viaje a Madrid

Abel Caballero reiteró su petición de que los trenes AVE entre Vigo y Madrid no efectúen parada en Santiago Carlos Castro / Europa Press

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este lunes en la necesidad de "seguir ahorrando tiempo" y seguir "reduciendo" el tiempo de viaje en AVE entre la ciudad y Madrid, para lo que reclama eliminar la parada en Santiago.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha celebrado que, a partir del 15 de julio y tras finalizarse las obras del túnel de Guadarrama, la conexión volverá a estar por debajo de las cuatro horas, pero ha reiterado que es necesario seguir recortando ese tiempo.

Al respecto, ha recordado que ese AVE tiene que ir dando un rodeo de 100 kilómetros por Santiago, mientras no está operativa la conexión directa por Cerdedo, y ha reclamado el uso del bypass para que los viajeros que llegan a la capital compostelana no tengan que parar, como ahora, "hasta 7 minutos". "No queremos que haya paradas en Santiago", ha proclamado, y ha pedido "eliminar" esa parada en el viaje.