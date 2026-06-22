Caballero vuelve a reclamar la supresión de la parada del AVE en Santiago para reducir el viaje a Madrid
El alcalde de Vigo pide eliminar la detención en la capital gallega y defiende el uso del bypass para acortar los tiempos de recorrido
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este lunes en la necesidad de "seguir ahorrando tiempo" y seguir "reduciendo" el tiempo de viaje en AVE entre la ciudad y Madrid, para lo que reclama eliminar la parada en Santiago.
En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha celebrado que, a partir del 15 de julio y tras finalizarse las obras del túnel de Guadarrama, la conexión volverá a estar por debajo de las cuatro horas, pero ha reiterado que es necesario seguir recortando ese tiempo.
Al respecto, ha recordado que ese AVE tiene que ir dando un rodeo de 100 kilómetros por Santiago, mientras no está operativa la conexión directa por Cerdedo, y ha reclamado el uso del bypass para que los viajeros que llegan a la capital compostelana no tengan que parar, como ahora, "hasta 7 minutos". "No queremos que haya paradas en Santiago", ha proclamado, y ha pedido "eliminar" esa parada en el viaje.