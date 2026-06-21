El Consorcio de Santiago finaliza la restauración del hórreo de Vista Alegre con una inversión de más de 18.000 euros

La Finca de Vista Alegre, conocida históricamente como Finca Simeón, es un espacio de alto valor patrimonial y paisajístico

El Consorcio de Santiago ha finalizado las obras de restauración del hórreo situado en la Finca de Vista Alegre, una actuación destinada a la conservación de este elemento etnográfico de principios del siglo XX ubicado en uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad.

La intervención, con una inversión de 18.139,39 euros (IVA incluido), permitió actuar sobre un hórreo que presentaba un importante deterioro, con daños en la cubierta, en los elementos estructurales de madera, carpinterías y paramentos pétreos.

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Los trabajos incluyeron la limpieza integral del entorno, la restauración de la cubierta con reparación de las cerchas de madera de castaño y la recuperación de la teja tradicional, así como la restauración de puertas y ferrallas. También se llevaron a cabo labores de limpieza, rejuntado de elementos pétreos y tratamientos para mejorar la conservación del conjunto y evitar filtraciones.

Desde el Consorcio destacan que la actuación se realizó siguiendo criterios de mínima intervención y respeto a los sistemas constructivos tradicionales, con el objetivo de preservar los valores históricos, etnográficos y arquitectónicos del hórreo.

La Finca de Vista Alegre, conocida históricamente como Finca Simeón, es un espacio de alto valor patrimonial y paisajístico, actualmente integrado en la ciudad como parque público y sede de diversos equipamientos culturales y académicos.