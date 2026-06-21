Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Consorcio de Santiago finaliza la restauración del hórreo de Vista Alegre con una inversión de más de 18.000 euros

La intervención recupera este elemento patrimonial de principios del siglo XX mediante técnicas tradicionales y criterios de mínima intervención para garantizar su conservación

Redacción
21/06/2026 20:56
hórreo de Vista Alegre
La Finca de Vista Alegre, conocida históricamente como Finca Simeón, es un espacio de alto valor patrimonial y paisajístico
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Consorcio de Santiago ha finalizado las obras de restauración del hórreo situado en la Finca de Vista Alegre, una actuación destinada a la conservación de este elemento etnográfico de principios del siglo XX ubicado en uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad.

La intervención, con una inversión de 18.139,39 euros (IVA incluido), permitió actuar sobre un hórreo que presentaba un importante deterioro, con daños en la cubierta, en los elementos estructurales de madera, carpinterías y paramentos pétreos.

WhatsApp Image 2026-06-19 at 11.57.09_0

El Concello restaura los bancos históricos de la Alameda y planta cerca de 4.000 flores de temporada

Más información

Los trabajos incluyeron la limpieza integral del entorno, la restauración de la cubierta con reparación de las cerchas de madera de castaño y la recuperación de la teja tradicional, así como la restauración de puertas y ferrallas. También se llevaron a cabo labores de limpieza, rejuntado de elementos pétreos y tratamientos para mejorar la conservación del conjunto y evitar filtraciones.

Desde el Consorcio destacan que la actuación se realizó siguiendo criterios de mínima intervención y respeto a los sistemas constructivos tradicionales, con el objetivo de preservar los valores históricos, etnográficos y arquitectónicos del hórreo.

La Finca de Vista Alegre, conocida históricamente como Finca Simeón, es un espacio de alto valor patrimonial y paisajístico, actualmente integrado en la ciudad como parque público y sede de diversos equipamientos culturales y académicos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

hórreo de Vista Alegre

El Consorcio de Santiago finaliza la restauración del hórreo de Vista Alegre con una inversión de más de 18.000 euros
Redacción
compos

El Compos logra el ascenso a Segunda RFEF
Laura Rodríguez
WhatsApp Image 2026-06-19 at 11.57.09_0

El Concello restaura los bancos históricos de la Alameda y planta cerca de 4.000 flores de temporada
Redacción
El Centro Xove da Almáciga

El Centro Xove da Almáciga ofrece más de 200 plazas gratuitas en su programación especial de verano
Redacción