Santiago invertirá más de 700.000 euros este verano en obras y mejoras de centros educativos
Las actuaciones previstas incluyen la renovación de cubiertas, mejoras en instalaciones deportivas y trabajos de conservación en colegios y escuelas infantiles del municipio
El Concello de Santiago destinará este verano 727.652 euros a obras de mejora y mantenimiento en centros educativos e instalaciones deportivas vinculadas a la enseñanza, dentro de su plan de renovación de infraestructuras municipales.
Entre las principales actuaciones destaca la renovación integral de la cubierta de la Escuela Infantil de Tras Parlamento, con una inversión de más de 251.000 euros para solucionar problemas de filtraciones y mejorar la eficiencia energética del edificio.
También se realizarán obras en el pabellón de Monte dos Postes, donde se invertirán cerca de 77.400 euros para adaptar las instalaciones a la normativa de protección contra incendios y evacuación, permitiendo ampliar su aforo.
Además, el CEIP Pío XII contará con una actuación de impermeabilización de su cubierta plana, con un presupuesto próximo a los 99.000 euros y finalización prevista para agosto.
A estas intervenciones se suman otros 300.000 euros destinados a trabajos de mantenimiento y conservación en colegios, escuelas infantiles, escuelas unitarias y otros espacios educativos del municipio.
El Concello también informó de mejoras en los servicios educativos, con un incremento de la inversión en limpieza, comedores, escuelas infantiles, ludoteca y escuela municipal de música, así como avances en el nuevo modelo de comedores escolares y en diferentes programas culturales y educativos desarrollados durante el curso.