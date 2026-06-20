Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago invertirá más de 700.000 euros este verano en obras y mejoras de centros educativos

Las actuaciones previstas incluyen la renovación de cubiertas, mejoras en instalaciones deportivas y trabajos de conservación en colegios y escuelas infantiles del municipio

Redacción
20/06/2026 16:50
CE 1_0
El Concello también informó de mejoras en los servicios educativos,
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Santiago destinará este verano 727.652 euros a obras de mejora y mantenimiento en centros educativos e instalaciones deportivas vinculadas a la enseñanza, dentro de su plan de renovación de infraestructuras municipales.

Entre las principales actuaciones destaca la renovación integral de la cubierta de la Escuela Infantil de Tras Parlamento, con una inversión de más de 251.000 euros para solucionar problemas de filtraciones y mejorar la eficiencia energética del edificio.

Bouza

O PSdeG reclama máis profesorado e persoal de apoio para garantir unha educación inclusiva en Santiago

Más información

También se realizarán obras en el pabellón de Monte dos Postes, donde se invertirán cerca de 77.400 euros para adaptar las instalaciones a la normativa de protección contra incendios y evacuación, permitiendo ampliar su aforo.

Además, el CEIP Pío XII contará con una actuación de impermeabilización de su cubierta plana, con un presupuesto próximo a los 99.000 euros y finalización prevista para agosto.

El Consello Local da Infancia nace como un órgano estable de participación para que los menores de Santiago puedan formular propuestas

Santiago constituye su primer Consello Local da Infancia para incorporar la voz de los menores a la vida municipal

Más información

A estas intervenciones se suman otros 300.000 euros destinados a trabajos de mantenimiento y conservación en colegios, escuelas infantiles, escuelas unitarias y otros espacios educativos del municipio.

El Concello también informó de mejoras en los servicios educativos, con un incremento de la inversión en limpieza, comedores, escuelas infantiles, ludoteca y escuela municipal de música, así como avances en el nuevo modelo de comedores escolares y en diferentes programas culturales y educativos desarrollados durante el curso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Centro Xove da Almáciga

El Centro Xove da Almáciga ofrece más de 200 plazas gratuitas en su programación especial de verano
Redacción
CE 1_0

Santiago invertirá más de 700.000 euros este verano en obras y mejoras de centros educativos
Redacción
Los concejales socialistas Marta Abal y Gumersindo Guinarte

El PSdeG pide explicaciones por los retrasos en la renovación del campo de Villestro
Redacción
Foto 1 Sta Isabel Ventanas

El PP exige medidas urgentes por las altas temperaturas en el pabellón de Santa Isabel
Redacción