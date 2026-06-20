El PSdeG pide explicaciones por los retrasos en la renovación del campo de Villestro

Los concejales socialistas Marta Abal y Gumersindo Guinarte PSOE de Santiago

El Grupo Municipal Socialista de Santiago llevará al próximo pleno la situación de la renovación del campo de fútbol Suso Conde de Villestro, una actuación que considera prioritaria debido al deterioro del césped sintético y de parte de las instalaciones deportivas.

La concejala socialista Marta Abal denuncia que, pese a que el proyecto fue aprobado el pasado mes de enero, el gobierno municipal todavía no ha licitado las obras, lo que podría retrasar su ejecución hasta coincidir con el arranque de la próxima temporada deportiva.

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Según señala el PSdeG, la actuación tiene un plazo de ejecución previsto de dos meses, por lo que considera que, de haberse iniciado la tramitación a comienzos de año, los trabajos podrían estar ya adjudicados o incluso en marcha.

Abal advierte de que los retrasos podrían afectar directamente al Villestro CF y al resto de clubes y entidades que utilizan habitualmente el campo, complicando la organización de entrenamientos y partidos en un municipio donde, asegura, existe una elevada demanda de instalaciones deportivas.

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Por ello, los socialistas preguntarán en el pleno cuándo prevé el gobierno local licitar y ejecutar las obras, qué medidas adoptará para evitar que coincidan con el inicio de la competición y qué alternativas ofrecerá a los equipos en caso de que las actuaciones interfieran en la actividad deportiva.

La edil reclama al ejecutivo local mayor planificación, transparencia y diálogo con las entidades usuarias para evitar que los retrasos acaben repercutiendo en deportistas, clubes y familias.