Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP exige medidas urgentes por las altas temperaturas en el pabellón de Santa Isabel

José Ramón de la Fuente reclama una evaluación independiente de la ventilación tras las quejas de deportistas y asistentes durante el Campeonato Nacional 3x3 U17

Redacción
20/06/2026 12:48
Foto 1 Sta Isabel Ventanas
Durante el campeonato fue necesario retirar algunas de las ventanas recientemente instaladas y sustituirlas por rejillas provisionales
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Partido Popular de Santiago ha criticado la situación registrada en el complejo deportivo de Santa Isabel tras las numerosas quejas por el calor acumulado en el interior del pabellón durante la celebración del Campeonato Nacional de Baloncesto 3x3 U17, disputado el pasado fin de semana.

El concejal popular José Ramón de la Fuente aseguró que las deficiencias que ya habían sido advertidas tras la reapertura de las instalaciones quedaron evidenciadas durante el torneo, donde deportistas, técnicos, acompañantes y público denunciaron las elevadas temperaturas en el recinto.

A alcaldesa de Santiago informou do envío dun requirimento formal á empresa responsable das obras de reurbanización da rúa de García Lorca debido aos atrasos no inicio dos traballos

Santiago presionará a la adjudicataria para reactivar las obras de García Lorca y cumplir el plazo previsto

Más información

Según el edil, las protestas no son nuevas y recuerda que clubes y usuarios habituales ya habían alertado de problemas de ventilación durante los entrenamientos, llegando incluso a reducir la duración de algunas sesiones debido a las condiciones del pabellón.

De la Fuente sostiene que la sustitución de las antiguas ventanas abatibles por otras fijas y la ausencia de sistemas eficaces de renovación del aire están detrás de esta situación. Además, señala que durante el campeonato fue necesario retirar algunas de las ventanas recientemente instaladas y sustituirlas por rejillas provisionales para favorecer la circulación del aire.

equipos Bertamirans-2

Ames recoñece aos seus deportistas e clubs nun acto de homenaxe á tempada 2025-2026

Más información

El representante popular considera que, tras una inversión superior a los 2,6 millones de euros, las instalaciones deberían ofrecer unas condiciones adecuadas tanto para la práctica deportiva como para la celebración de competiciones de ámbito nacional.

Por ello, el PP exige al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta explicaciones sobre lo sucedido, una evaluación técnica independiente de las condiciones de ventilación del recinto y la adopción de medidas urgentes que garanticen la seguridad y el confort de los usuarios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los concejales socialistas Marta Abal y Gumersindo Guinarte

El PSdeG pide explicaciones por los retrasos en la renovación del campo de Villestro
Redacción
Foto 1 Sta Isabel Ventanas

El PP exige medidas urgentes por las altas temperaturas en el pabellón de Santa Isabel
Redacción
112 Emergencias

Dos personas resultan heridas en un accidente de cuatro coches en Santiago
EP
Santiago de Compostela. 19/06/2026. Asistentes al concierto que ha ofrecido la banda de rock estadounidense Linkin Park en el festival O Son do Camiño que se celebra este viernes en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. EFE / Xoán Rey.

Santiago abraza el regreso de Linkin Park
EFE