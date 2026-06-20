El PP exige medidas urgentes por las altas temperaturas en el pabellón de Santa Isabel

Durante el campeonato fue necesario retirar algunas de las ventanas recientemente instaladas y sustituirlas por rejillas provisionales Cedida

El Partido Popular de Santiago ha criticado la situación registrada en el complejo deportivo de Santa Isabel tras las numerosas quejas por el calor acumulado en el interior del pabellón durante la celebración del Campeonato Nacional de Baloncesto 3x3 U17, disputado el pasado fin de semana.

El concejal popular José Ramón de la Fuente aseguró que las deficiencias que ya habían sido advertidas tras la reapertura de las instalaciones quedaron evidenciadas durante el torneo, donde deportistas, técnicos, acompañantes y público denunciaron las elevadas temperaturas en el recinto.

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Según el edil, las protestas no son nuevas y recuerda que clubes y usuarios habituales ya habían alertado de problemas de ventilación durante los entrenamientos, llegando incluso a reducir la duración de algunas sesiones debido a las condiciones del pabellón.

De la Fuente sostiene que la sustitución de las antiguas ventanas abatibles por otras fijas y la ausencia de sistemas eficaces de renovación del aire están detrás de esta situación. Además, señala que durante el campeonato fue necesario retirar algunas de las ventanas recientemente instaladas y sustituirlas por rejillas provisionales para favorecer la circulación del aire.

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El representante popular considera que, tras una inversión superior a los 2,6 millones de euros, las instalaciones deberían ofrecer unas condiciones adecuadas tanto para la práctica deportiva como para la celebración de competiciones de ámbito nacional.

Por ello, el PP exige al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta explicaciones sobre lo sucedido, una evaluación técnica independiente de las condiciones de ventilación del recinto y la adopción de medidas urgentes que garanticen la seguridad y el confort de los usuarios.