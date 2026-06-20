El Concello restaura los bancos históricos de la Alameda y planta cerca de 4.000 flores de temporada

Los trabajos incluyeron la reparación de los 24 bancos dobles situados en el paseo central Cedida

El Concello de Santiago ha completado durante las últimas semanas diferentes actuaciones de mantenimiento y mejora en la Alameda, centradas en la restauración del mobiliario histórico y en la renovación de las zonas verdes del parque.

Los trabajos incluyeron la reparación de los 24 bancos dobles situados en el paseo central, construidos originalmente en las fundiciones de Sargadelos a finales del siglo XVIII. La intervención permitió restaurar piezas dañadas, reponer elementos perdidos mediante nuevas fundiciones realizadas a partir de moldes originales y aplicar tratamientos de pintura para evitar la corrosión y conservar su aspecto histórico.

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Además, durante los meses de mayo y junio se pintaron un total de 193 bancos distribuidos por distintos puntos de la Alameda y se llevó a cabo una amplia campaña de jardinería con la plantación de cerca de 4.000 flores de temporada en diferentes zonas del parque.

Las nuevas plantas de la Alameda Cedida

Las nuevas plantaciones se repartieron por espacios como el paseo central, la Ferradura, el entorno del estanque, el mirador, la zona infantil o los alrededores de distintos monumentos, incorporando especies ornamentales como begonias, ipomeas y sunpatiens.

Desde el departamento de Parques e Xardíns destacan que estas actuaciones buscan conservar y mejorar uno de los espacios públicos más representativos de Santiago, sometido a un uso intensivo durante todo el año.