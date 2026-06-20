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Santiago de Compostela

El Concello restaura los bancos históricos de la Alameda y planta cerca de 4.000 flores de temporada

Los trabajos incluyeron la reparación de los emblemáticos bancos de fundición y la renovación de zonas ajardinadas de uno de los espacios más emblemáticos de Santiago

Redacción
20/06/2026 18:06
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Los trabajos incluyeron la reparación de los 24 bancos dobles situados en el paseo central
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El Concello de Santiago ha completado durante las últimas semanas diferentes actuaciones de mantenimiento y mejora en la Alameda, centradas en la restauración del mobiliario histórico y en la renovación de las zonas verdes del parque.

Los trabajos incluyeron la reparación de los 24 bancos dobles situados en el paseo central, construidos originalmente en las fundiciones de Sargadelos a finales del siglo XVIII. La intervención permitió restaurar piezas dañadas, reponer elementos perdidos mediante nuevas fundiciones realizadas a partir de moldes originales y aplicar tratamientos de pintura para evitar la corrosión y conservar su aspecto histórico.

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Además, durante los meses de mayo y junio se pintaron un total de 193 bancos distribuidos por distintos puntos de la Alameda y se llevó a cabo una amplia campaña de jardinería con la plantación de cerca de 4.000 flores de temporada en diferentes zonas del parque.

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Las nuevas plantas de la Alameda
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Las nuevas plantaciones se repartieron por espacios como el paseo central, la Ferradura, el entorno del estanque, el mirador, la zona infantil o los alrededores de distintos monumentos, incorporando especies ornamentales como begonias, ipomeas y sunpatiens.

Desde el departamento de Parques e Xardíns destacan que estas actuaciones buscan conservar y mejorar uno de los espacios públicos más representativos de Santiago, sometido a un uso intensivo durante todo el año.

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