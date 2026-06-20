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Santiago de Compostela

El Centro Xove da Almáciga ofrece más de 200 plazas gratuitas en su programación especial de verano

La iniciativa incluye 16 actividades de creatividad, música, formación y ocio para jóvenes de entre 14 y 35 años durante los meses de julio y agosto

Redacción
20/06/2026 16:58
El Centro Xove da Almáciga
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El Centro Xove da Almáciga ha abierto el plazo de inscripción para su programación especial de verano, una propuesta que ofrecerá más de 200 plazas gratuitas repartidas en 16 actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años.

La programación, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto, apuesta por la creatividad, la participación y la convivencia a través de talleres y experiencias relacionadas con la cultura, la música, el bienestar y el ocio.

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Entre las actividades previstas figuran talleres de cosmética natural, costura, dibujo digital, trabajo en la huerta comunitaria, mentorías para proyectos culturales o de emprendimiento, espacios de creación artística, sesiones de cine y rutas de senderismo al atardecer. También se impartirá un taller de introducción al voguing y a la cultura ballroom, así como un curso de cocina estival en la Praza de Abastos.

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La música tendrá un papel destacado dentro de la programación, con propuestas como un taller de iniciación a la producción musical, una jornada para el mantenimiento de guitarras, un laboratorio de maquetación musical y actividades orientadas a descubrir la parte técnica de los eventos culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio y podrán realizarse a través del correo electrónico del Centro Xove. La programación está dirigida preferentemente a jóvenes empadronados en Santiago de Compostela, aunque las plazas vacantes podrán ser ocupadas por personas de otros municipios.

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