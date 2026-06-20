El Centro Xove da Almáciga ofrece más de 200 plazas gratuitas en su programación especial de verano

El Centro Xove da Almáciga

El Centro Xove da Almáciga ha abierto el plazo de inscripción para su programación especial de verano, una propuesta que ofrecerá más de 200 plazas gratuitas repartidas en 16 actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años.

La programación, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto, apuesta por la creatividad, la participación y la convivencia a través de talleres y experiencias relacionadas con la cultura, la música, el bienestar y el ocio.

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Entre las actividades previstas figuran talleres de cosmética natural, costura, dibujo digital, trabajo en la huerta comunitaria, mentorías para proyectos culturales o de emprendimiento, espacios de creación artística, sesiones de cine y rutas de senderismo al atardecer. También se impartirá un taller de introducción al voguing y a la cultura ballroom, así como un curso de cocina estival en la Praza de Abastos.

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La música tendrá un papel destacado dentro de la programación, con propuestas como un taller de iniciación a la producción musical, una jornada para el mantenimiento de guitarras, un laboratorio de maquetación musical y actividades orientadas a descubrir la parte técnica de los eventos culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio y podrán realizarse a través del correo electrónico del Centro Xove. La programación está dirigida preferentemente a jóvenes empadronados en Santiago de Compostela, aunque las plazas vacantes podrán ser ocupadas por personas de otros municipios.