Un premio de más de 110.000 euros del Euromillones cae en Santiago de Compostela

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes 19 de junio ha dejado un premio de 110.334,54 euros en Santiago de Compostela. El boleto agraciado corresponde a un acertante de tercera categoría, con cinco números acertados y sin las estrellas.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto fue validado en la Administración de Loterías número 14 de Santiago, ubicada en el centro comercial Hipercor, en la zona de O Restollal.

El sorteo tampoco dejó acertantes de primera categoría (cinco números y dos estrellas), por lo que el bote seguirá creciendo. De este modo, en el próximo sorteo un único acertante podría ganar un premio acumulado de 48 millones de euros.