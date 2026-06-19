Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un premio de más de 110.000 euros del Euromillones cae en Santiago de Compostela

El boleto premiado fue validado en la administración de loterías situada en el centro comercial Hipercor de O Restollal

Redacción
19/06/2026 23:48
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes 19 de junio ha dejado un premio de 110.334,54 euros en Santiago de Compostela. El boleto agraciado corresponde a un acertante de tercera categoría, con cinco números acertados y sin las estrellas.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto fue validado en la Administración de Loterías número 14 de Santiago, ubicada en el centro comercial Hipercor, en la zona de O Restollal.

El sorteo tampoco dejó acertantes de primera categoría (cinco números y dos estrellas), por lo que el bote seguirá creciendo. De este modo, en el próximo sorteo un único acertante podría ganar un premio acumulado de 48 millones de euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Un premio de más de 110.000 euros del Euromillones cae en Santiago de Compostela
Redacción
Bouza

O PSdeG reclama máis profesorado e persoal de apoio para garantir unha educación inclusiva en Santiago
Redacción
A USC completa a primeira promoción do Grao en Intelixencia Artificial, unha titulación pioneira que integra formación académica, investigación aplicada e colaboración co tecido socioeconómico

A USC aproba unha oferta pública de emprego con 289 prazas para PTXAS e PDI en 2026
Redacción
Autoridades do Concello de Santiago, Xunta de Galicia e Consorcio de Santiago participaron na presentación da tempada

A Real Filharmonía de Galicia presenta a tempada 2026/27 'Memoria' no Auditorio de Galicia
Redacción