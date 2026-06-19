Santiago presionará a la adjudicataria para reactivar las obras de García Lorca y cumplir el plazo previsto

El Ayuntamiento mantiene el objetivo de que la reforma de la rúa García Lorca concluya el 22 de abril de 2027 Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago seguirá "presionando" para que la empresa adjudicataria de las obras de la rúa García Lorca --paralizadas hace varios meses por una incidencia-- reinicie los trabajos "cuanto antes" y se cumpla con el plazo fijado de finalización, marcado para el 22 de abril de 2027.

Así lo ha manifestado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha concretado que la Administración local está comprobando actualmente "si el plan de obra es verosímil para terminar el 22 de abril", dado que el acta de reinicio de los trabajos se firmó el 25 de mayo con el 1 de junio como fecha prevista para la continuación de los mismos. Esto, tal y como comprobó el Ayuntamiento en una visita, no se ha producido todavía.

La representación de la empresa acudió el miércoles a una reunión abierta con todos los vecinos, convocada por el ente local y con representación del mismo. Allí, la adjudicataria aseguró que su intención era retomar la obra en septiembre "afirmando que cumplirá el plazo de ejecución", ha recogido la alcaldesa. Además, alegó que actualmente no tiene personal suficiente para ejecutar los trabajos.

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"Vamos a dar todos los pasos posibles para que la obra se ejecute en plazo", ha asegurado Sanmartín, que ha manifestado compartir la "preocupación" e "indignación" de los vecinos y ha remarcado que el reinicio de los trabajos "está en manos de la empresa".

En este sentido, ha recordado que el personal municipal ha documentado todas las actuaciones para disponer de "todos los recursos posibles en los procedimientos que correspondan", en caso de que tengan que proceder a penalizaciones o a la rescisión del contrato. "Pero la idea es que no haya que llegar ahí", ha confiado.

De igual modo, ha pedido disculpas por las molestias producidas y ha concluido con un toque de atención a la adjudicataria: "Sobre todo, tenemos que llamar la atención sobre la falta de seriedad por parte de algunas empresas que a veces acuden a más licitaciones de las que son capaces de ejecutar y que al final no se responsabilizan de los contratos que firma. Creo que es justo decirlo y reconocerlo".