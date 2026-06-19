Los premios Nortempo–Aedipe reconocen en Santiago a referentes de la gestión del talento en Galicia

El encuentro que reunió a profesionales y líderes del ámbito de los recursos humanos en torno a la gestión del talento Cedida

Grupo Nortempo, en colaboración con la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de personas (Aedipe) de Galicia, celebró la II edición de los Premios Nortempo–Aedipe Galicia en la Cidade da Cultura de Galicia, un encuentro que reunió a profesionales y líderes del ámbito de los recursos humanos en torno a la gestión del talento, la cultura organizativa y el liderazgo en contextos de cambio.

La gala puso en valor el papel estratégico de las personas en las organizaciones en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la necesidad de adaptación y la evolución de las expectativas profesionales.

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El acto contó con la participación de Xurxo Airas, presidente de Aedipe Galicia, y Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo, quien destacó que “impulsar el talento es apostar por el futuro de las organizaciones y por modelos de gestión que generen impacto real en la capacidad de adaptación, innovación y sostenibilidad del tejido empresarial gallego”.

Durante la jornada, el director general de Howden Iberia, Rubén Martínez, protagonizó una ponencia centrada en la importancia de integrar las decisiones sobre personas en la estrategia empresarial, abordando aspectos como la atracción, el desarrollo y la fidelización del talento.

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Posteriormente, se celebró una mesa redonda en la que participaron representantes de Froiz, CRTVG, Repsol y Nortempo, moderada por Xurxo Airas, en la que se abordaron estrategias para liderar el talento en entornos de incertidumbre.

La entrega de premios reconoció la trayectoria profesional de Paco Susavila, así como el reconocimiento honorífico a Pablo Castejón.

En la categoría de Innovación, el galardón fue para Altia, mientras que Votorantim fue reconocida por su apuesta por el bienestar en el entorno laboral.

La organización destacó que esta segunda edición consolida los premios como un espacio de referencia en Galicia para la reflexión sobre la gestión de personas, el liderazgo y la construcción de organizaciones más innovadoras, humanas y competitivas.