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Santiago de Compostela

La RAGC y la UIE distinguen en Santiago a siete jóvenes investigadores gallegos

Los galardones reconocen trayectorias destacadas en inteligencia artificial, energías renovables, sostenibilidad, salud y digitalización

Redacción
19/06/2026 16:35
3 premiadas e 4 accésits
Los galardones, dotados con 5.000 euros en cada categoría, buscan reforzar la investigación en Galicia y dar visibilidad a trayectorias emergentes
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La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebraron en Santiago la entrega de la segunda edición de los Premios RAGC-UIE para investigadoras e investigadores jóvenes, unos reconocimientos destinados a impulsar y visibilizar el talento científico emergente que desarrolla su labor en Galicia.

El acto tuvo lugar en el Centro Obra Social Abanca y reunió a representantes institucionales, académicos y del sistema gallego de investigación.

Entre los premiados y accésits destacan varios perfiles vinculados a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y sus centros singulares de investigación.

En Ciencias Básicas fue reconocida Verónica Bolón, investigadora especializada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial sostenibles, con aplicaciones en ámbitos como la salud, la educación o el medio ambiente.

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En el ámbito de las Ciencias Técnicas, el accésit recayó en Manuel Souto, del CiQUS de la USC, centrado en el desarrollo de materiales más sostenibles para el almacenamiento energético, especialmente baterías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

También fue distinguido Ismael González, del CiMUS, cuya investigación profundiza en los mecanismos neuroendocrinos que regulan el metabolismo y su relación con la obesidad.

En el área de Ciencias Sociales, el accésit fue para Rubén Lado, con líneas de investigación centradas en el impacto de la localización empresarial y la gestión de riesgos en un contexto de digitalización y transición energética.

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Durante el acto, el secretario general de la UIE, Pedro Otero, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los jóvenes investigadores, mientras que el presidente de la RAGC, Juan Lema, subrayó la calidad de una nueva generación científica gallega “capaz de competir internacionalmente y liderar áreas clave para el futuro”.

Los galardones, dotados con 5.000 euros en cada categoría, buscan reforzar la investigación en Galicia y dar visibilidad a trayectorias emergentes en campos estratégicos como la inteligencia artificial, la energía, la salud o la sostenibilidad.

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