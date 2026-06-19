La Orquesta Sinfónica de Galicia interpreta la 'Pasión según San Juan' de Bach en San Martiño Pinario

Exterior de la Iglesia de San Martiño Pinario

La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, sonará el próximo viernes 19 de junio en la iglesia de San Martiño Pinario, en un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, acompañada por su coro y bajo la dirección de Carlos Mena. La cita será a las 20:00 horas y las entradas se encuentran ya agotadas.

El evento forma parte del programa Compostela Sacra, una iniciativa promovida por el Arzobispado de Santiago y la Fundación Catedral para la difusión del patrimonio musical y espiritual de la ciudad.

La obra, considerada una de las grandes cumbres de la música sacra occidental, fue estrenada en Leipzig en 1724. En ella, Bach recrea el relato de la Pasión de Cristo según el Evangelio de San Juan a través de una composición para solistas, coro y orquesta que combina dramatismo, profundidad espiritual y una gran riqueza musical.

A través de corales, arias y grandes escenas corales, la pieza transforma el texto evangélico en una intensa experiencia artística y religiosa, en la que se entrelazan la narrativa musical y la reflexión sobre el sufrimiento, la fe y la redención.