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Santiago de Compostela

HM Rosaleda se sitúa como el hospital privado con mejor reputación de Galicia

El centro compostelano asciende hasta el puesto 27 a nivel nacional en el ranking Merco Salud tras ganar cinco posiciones, mientras HM La Esperanza entra por primera vez en el Top 100

Agencias
19/06/2026 15:27
Fachada del Hospital HM Rosaleda
Fachada del Hospital HM Rosaleda
Archivo
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La directora médica de HM Hospitales en Santiago, la Doctora Gema Castiñeiras, ha recibido de manos del director de Merco Salud, Enrique Mañas, el reconocimiento que distingue al Hospital HM Rosaleda como el centro sanitario privado con mejor reputación de Galicia, de acuerdo con el ranking publicado recientemente por la firma de monitorización sanitaria.

De acuerdo con esa clasificación, el Hospital HM Rosaleda ha escalado cinco puestos en el ranking Merco Salud, posicionándose como el hospital privado mejor valorado de Galicia, seguido de cerca por el Hospital HM Modelo de A Coruña, y obteniendo la posición 27 a nivel nacional.

Asimismo, tal y como destacan en un comunicado, el Hospital HM La Esperanza ha entrado por primera vez en el Top 100 de los centros con mejor reputación sanitaria en España.

En su visita a Santiago de Compostela, el director de Merco Salud ha mantenido un encuentro con los jefes de servicio del Hospital HM Rosaleda, a los que ha explicado el funcionamiento del ranking Merco Salud y sus implicaciones a nivel reputacional no solo para los centros participantes, sino para los profesionales que desarrollan su trabajo en ellos.

En este sentido, la Dra. Castiñeiras ha puesto en valor al equipo humano del Hospital HM Rosaleda.

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Reputación construida "día a día"

"Tenemos el privilegio de contar con un cuadro médico de primer orden, con especialistas de referencia que nos permiten ofrecer una atención sanitaria de excelencia a nuestros pacientes. Y lo mismo puedo decir del resto de profesionales del centro, que asumen como propia nuestra filosofía de mejora continua, un aspecto que distingue nuestra manera de entender la medicina", ha destacado.

Por su parte, el director de Merco Salud, Enrique Mañas, ha señalado que la reputación de un hospital se construye día a día "gracias al compromiso de los profesionales que hacen posible una atención sanitaria excelente".

"Cuando ese esfuerzo se mantiene en el tiempo, se traduce en confianza, que es el principal activo reputacional de cualquier organización sanitaria. Así lo ha demostrado el Hospital HM Rosaleda, situándose como el hospital privado de mayor reputación en Galicia", ha señalado.

El ranking Merco Salud se elabora a partir de una metodología multistakeholder que integra la valoración de profesionales sanitarios, directivos, asociaciones de pacientes, periodistas sanitarios, directivos de empresas farmacéuticas, miembros de la administración pública sanitaria y responsables de farmacia hospitalaria, lo que convierte estos resultados en un termómetro especialmente relevante de la reputación real del sistema sanitario.

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