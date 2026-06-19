Concha Losada repasa los 50 años de historia del Museo do Pobo Galego en Santiago

la ex presidenta repasó los recursos materiales y humanos con los que cuenta la institución, así como los fondos documentales, archivos y bibliotecas que alberga Cedida

La ex presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, Concha Losada Vázquez, reivindicó este jueves el papel de la institución como “un elemento decisivo en la construcción de la identidad gallega” y también como un agente transformador de Galicia desde el ámbito cultural.

Losada realizó estas declaraciones durante una mesa de debate celebrada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, en la que hizo un recorrido por los cincuenta años de trayectoria del museo, desde sus antecedentes y creación hasta su evolución como referente cultural y social.

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Durante su intervención, la ex presidenta repasó los recursos materiales y humanos con los que cuenta la institución, así como los fondos documentales, archivos y bibliotecas que alberga. También destacó las actividades temporales, proyectos expositivos, programas de divulgación y eventos periódicos que se desarrollan en el museo, entre ellos la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE).

Losada puso además el foco en el trabajo realizado para mejorar la accesibilidad y reforzar la relación del museo con la sociedad, impulsando iniciativas abiertas a todo tipo de públicos y fomentando la colaboración con universidades, centros de investigación, entidades culturales y asociaciones tanto de Galicia como del exterior.

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La ponente estuvo acompañada por Luis García Varela, miembro de la Real Sociedad Económica, encargado de su presentación, mientras que el acto fue presidido por Francisco Loimil Garrido. La sesión concluyó con un coloquio abierto en el que participaron los asistentes.

Licenciada y doctora en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela, Concha Losada presidió el Patronato del Museo do Pobo Galego entre 2022 y mayo de 2026. Además, forma parte del equipo impulsor del Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI), del que actualmente es coordinadora.