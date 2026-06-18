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Santiago de Compostela

UCIN Santiago propone un nuevo modelo turístico para compatibilizar economía, convivencia y vivienda

La formación plantea la creación de la CityCard SCQ y medidas para mejorar la sostenibilidad turística y la convivencia en la ciudad

Redacción
18/06/2026 19:26
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El coordinador local de UCIN Santiago, Diego Adrián Mallo Cao
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UCIN Santiago ha presentado una batería de propuestas para impulsar un nuevo modelo turístico en la ciudad basado en la sostenibilidad, la convivencia vecinal, la promoción de la cultura local y la protección del acceso a la vivienda.

El coordinador local de la formación y candidato a la Alcaldía, Diego Adrián Mallo, defendió la necesidad de avanzar hacia un turismo de mayor calidad que permita generar actividad económica sin comprometer la vida cotidiana de la ciudadanía.

Entre las medidas planteadas destaca la creación de la CityCard SCQ, una tarjeta turística que busca favorecer un turismo más sostenible y con mayor impacto en el comercio local. Esta herramienta incluiría diferentes modalidades por días, descuentos en transporte urbano, museos, restauración, comercio y actividades culturales, además de acceso a la Oficina de Turismo, estación intermodal, aeropuerto y alojamientos adheridos.

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UCIN también propone reforzar la promoción de la oferta cultural de la ciudad más allá del casco histórico, con el objetivo de diversificar los flujos turísticos y aumentar la estancia media de los visitantes.

En materia de vivienda, la formación apuesta por una auditoría de las viviendas de uso turístico, el refuerzo de las inspecciones y el control de la actividad ilegal, así como por limitar la conversión de edificios residenciales en alojamientos turísticos. Además, plantea medidas complementarias como la creación de una empresa municipal de vivienda y la rehabilitación de inmuebles vacíos.

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En cuanto a la convivencia ciudadana, UCIN propone intensificar las campañas de sensibilización, reforzar la presencia de agentes y aplicar con mayor rigor las ordenanzas municipales frente a conductas incívicas como ruidos nocturnos, vandalismo o daños al patrimonio.

La formación defiende que el objetivo es compatibilizar el turismo con la calidad de vida de los vecinos y preservar la identidad de Santiago como ciudad histórica y meta del Camino.

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