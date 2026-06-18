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Santiago de Compostela

Santiago cede dos parcelas a la Xunta para construir 34 viviendas públicas en Castro de Abaixo

El Gobierno gallego licita por 7 millones de euros el proyecto y las obras, con el objetivo de que los inmuebles estén terminados en 2028

Agencias
18/06/2026 16:30
El Ayuntamiento formalizó la cesión de dos parcelas en Castro de Abaixo para impulsar una promoción de 34 viviendas públicas destinadas a demandantes empadronados o con empleo en Santiago
El Ayuntamiento formalizó la cesión de dos parcelas en Castro de Abaixo para impulsar una promoción de 34 viviendas públicas destinadas a demandantes empadronados o con empleo en Santiago
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La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, han formalizado la cesión de dos parcelas para construir 34 viviendas en Castro de Abaixo, en concreto en la avenida de Syra Alonso. La previsión es que sean una realidad en 2028, según la Xunta.

En el acto, la conselleira ha señalado que "mejor tarde que nunca", en alusión a la cesión de las parcelas. Por su parte, la alcaldesa ha ratificado que el Ayuntamiento está "trabajando" en la cesión de una tercera parcela, en O Restollal, y ha llamado a "tejer más alianzas futuras" para paliar la problemática de acceso a la vivienda.

En su intervención, la regidora ha incidido en que "es urgente actuar desde lo público" y en que "son necesarias políticas valientes", entre las que ha citado la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

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Las dos parcelas que el Consistorio compostelano cede a la sociedad pública de vivienda de la Xunta (Vipugal), con capacidad para hasta 36 viviendas, tienen un valor superior al millón de euros, según ha destacado.

Por su parte, la conselleira se ha referido a la "esperada" cesión y ha agradecido que la capital gallega se sume a otros 16 ayuntamientos que ya dieron parcelas para que la Xunta impulse vivienda pública.

Así las cosas, la Xunta impulsará 34 viviendas que se destinarán a inscritos en el registro de demandantes que estén empadronados o que trabajen en Santiago, según ha señalado la dirigente autonómica.

Publicada la licitación

Este jueves ha sido publicada la licitación en el perfil de contratante, por 7,03 millones, de un paquete conjunto para proyectista y contratista. La presentación de ofertas podrá hacerse del 18 de junio al 3 de septiembre y se primará que haya un porcentaje de uso de técnicas industrializadas.

Después se abre un plazo de cuatro meses para la redacción del proyecto y la ejecución se prevé en un periodo de 20 meses, por lo que la Xunta espera que las viviendas sean una realidad en 2028.

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