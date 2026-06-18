Primark invierte en Santiago con la renovación de su tienda en el Centro Comercial As Cancelas

La reapertura de Primark en Santiago Cedida

Primark, la compañía internacional de moda, ha reabierto su tienda renovada del Centro Comercial As Cancelas, ubicado en Santiago de Compostela, con un diseño nuevo y contemporáneo.

Esta remodelación forma parte de la inversión de 85 millones de euros recientemente anunciada por Primark en España y Portugal, que demuestra el compromiso continuo de la compañía con ambos mercados y con ofrecer una gran experiencia en tienda a sus clientes y equipo. Este es el refit número 18 de Primark en España en los últimos dos años.

Inaugurada en 2012 como la primera tienda de la compañía en Santiago de Compostela con 2.500 metros cuadrados de espacio comercial, Primark Santiago-As Cancelas presenta ahora una decoración renovada, nueva señalización, escaparates actualizados y probadores reformados, que reflejan el último diseño de Primark.

Una novedad destacada es la introducción de 10 cajas de autopago, que ofrecen a los clientes la flexibilidad de elegir entre pagar en cajas atendidas por personal o en cajas de autopago.

Las nuevas cajas de autopago

Los clientes pueden seguir disfrutando de la amplia línea de artículos de moda, belleza, ocio y hogar de Primark, todo a precios increíbles por los que Primark es conocido.

Con el comienzo del verano, los clientes también pueden adquirir artículos básicos de temporada, desde conjuntos para las vacaciones y trajes de baño hasta accesorios de viaje y productos de belleza imprescindibles para toda la familia.

La zona de Primark de hombre con la colección de verano

Nelson Ribeiro, Head of Sales de Primark en España y Portugal, afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a los clientes a nuestra tienda recién renovada del Centro Comercial As Cancelas en Santiago de Compostela. Cada mejora, desde la nueva decoración hasta la introducción de cajas de autopago, se ha diseñado pensando en nuestros clientes y compañeros de equipo para mejorar aún más la experiencia en tienda. Nada de esto habría sido posible sin el gran trabajo de nuestro equipo, al que quiero agradecer su esfuerzo, dedicación y compromiso con este proyecto”.